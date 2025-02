Gen Z divisa tra vita online e offline, Lenovo lancia una campagna per aiutare i giovani

In occasione del Safer Internet Day, Lenovo lancia in Italia la campagna "Meet Your Digital Self" del progetto Work For Humankind. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'uso consapevole del digitale e sul ruolo delle tecnologie nel promuovere un cambiamento positivo, in particolare nel supportare gli esperti di salute mentale nell'affrontare l'aumento dei disturbi tra i giovani.

La campagna affronta le sfide della Generazione Z nel gestire la propria vita online e offline. Un sondaggio ha rivelato che in Italia quasi il 45% dei giovani tra i 18 e i 28 anni percepisce una disconnessione tra la vita virtuale e quella reale, causando solitudine, frustrazione e ansia. Il 38% degli intervistati ritiene più facile esprimersi online, mentre il 75% desidera avere conversazioni profonde con familiari e amici nella vita reale.

Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia, ha dichiarato: "È fondamentale che i giovani non nascondano o reprimano le proprie emozioni e che non abbiano paura di chiedere aiuto per affrontarle. Noi siamo al loro fianco, pronti ad offrire, in forma anonima e senza mai esprimere giudizi, tutto il supporto di cui hanno bisogno".

Lenovo ha creato due avatar interattivi in 3D per rappresentare digitalmente due giovani: Chinatsu, una modella giapponese plus-size, e Oscar, un appassionato di moda. Questi avatar hanno facilitato conversazioni delicate tra i partecipanti e i loro familiari, permettendo di esplorare aspetti della vita online altrimenti nascosti o incompresi.

Massimo Chiriatti, Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo in Italia, ha commentato: "Quando conversiamo con una macchina possiamo perdere consapevolezza di ciò che abbiamo davanti. In Lenovo abbiamo il compito di aiutare le persone a comprendere la natura e l'uso del digitale, che è esterno agli umani."

Lenovo ha stretto partnership con diverse organizzazioni per espandere il supporto alla salute mentale dei giovani. In Italia, l'azienda collabora con Telefono Amico Italia, offrendo un servizio telefonico e di messaggistica gratuito e confidenziale, disponibile 7 giorni su 7.

Pietro Parodi, PR & Communication Leader di Lenovo in Italia, ha sottolineato: "È fondamentale promuovere un uso consapevole e responsabile del digitale. Lenovo è profondamente impegnata a sensibilizzare le persone sui rischi derivanti dalla disconnessione tra l'identità digitale e quella offline."

Per contribuire alla discussione sulle sfide alla salute mentale dei giovani, Lenovo ha promosso un podcast in collaborazione con Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice italiana. "Tentativi di connessione" è una serie di quattro episodi che esplora come le nuove generazioni vivono il rapporto tra vita online e offline.

Sofia Viscardi ha commentato: "Con Tentativi di Connessione abbiamo provato ad indagare, senza filtri, le sfide che i giovani affrontano nel bilanciare vita online e offline. Spesso ci sentiamo più liberi dietro uno schermo, ma trovare il modo di esprimerci anche nella realtà è fondamentale per il nostro benessere."