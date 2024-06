ADRA di QNAP: protezione attiva contro le minacce che penetrano le difese aziendali

Per le aziende è fondamentale tenere al sicuro i propri asset più preziosi dalle minacce informatiche, in particolare dai ransomware, ma con gli attacchi che diventano sempre più complessi e pericolosi è difficile garantire un buon livello di protezione a tutte le risorse.

Limitarsi a rafforzare il perimetro esterno non è sufficiente: esistono tante variabili da considerare, numerosi endpoint da gestire e vulnerabilità sconosciute che offrono molte opportunità di ingresso agli attaccanti.

Giuliano Mores, Field Application Manager di QNAP, spiega che la maggior parte degli attacchi avviene proprio all'interno dell'infrastruttura di rete e gli attaccanti riescono a spostarsi lateralmente per compromettere più risorse possibili; per questo è necessario affidarsi a una soluzione di Network Detection & Response (NDR) che si occupa di controllare la rete aziendale e bloccare le minacce che entrano nel perimetro.

ADRA: prevenzione attiva contro le minacce

QNAP propone ADRA come tecnologia NDR per individuare le attività potenzialmente dannose all'interno del perimetro e bloccare i tentativi di movimento laterale. "La nostra soluzione nello specifico è proprio quella di prevenire le azioni preliminari ancor prima che vengano eseguiti degli exploit o degli script" spiega Mores.

La soluzione offre prevenzione attiva e mette automaticamente in quarantena i client che stanno eseguendo operazioni considerate sospette come la scansione di rete.

ADRA può essere integrata facilmente nella rete aziendale perché in pratica è la combinazione di uno switch di rete su cui gira un software dedicato, garantendo prestazioni elevate che non rallentano la normale operatività dei dispositivi. In maniera del tutto trasparente e velocissima da installare, la soluzione monitora il traffico interno e segnala le eventuali attività sospette, isolando i device potenzialmente compromessi.

Brochure Qnap

La soluzione di QNAP offre alimentazione anche per endpoint di terze parti in modo che le imprese possano proteggere access point, telefoni voice over IP, telecamere e qualsiasi altro dispositivo connesso.

ADRA può essere gestito internamente all'azienda per avere controllo diretto delle proprie macchine o può essere messo a disposizione dai System Integrator come parte della loro offerta di servizi. Questa flessibilità di utilizzo rende la soluzione di QNAP adatta sia a realtà più grandi e strutturate, sia ad aziende medio-piccole che hanno necessità di delegare i controlli di sicurezza a fornitori specializzati.