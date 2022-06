Akamai ha presentato Malware Protection, la soluzione che mira a proteggere applicazioni web e API da upload malevoli.

La piattaforma estende la protezione WAAP (Web Application and API Protection) di Akamai, rilevando e bloccando il malware sull’edge, in modo da evitare che raggiunga i sistemi presi di mira, da cui potrebbe poi diffondersi ovunque.

La soluzione Malware Protection affronta il crescente problema dei malware nascosti nei file caricati nelle applicazioni web, come i siti per il settore turistico o finanziario, i portali per i clienti e i sistemi di gestione dei contenuti.

La soluzione offre una protezione innovativa, ispezionando i file caricati su applicazioni e API nella rete dell’Akamai Intelligent Edge, individuando e bloccando i malware sull’edge.

Poiché il motore di scansione del malware è ospitato completamente sull’Akamai Intelligent Edge, i clienti non devono installare nulla e non è richiesta alcuna modifica al codice applicativo.

Una soluzione indubbiamente più facile da implementare e gestire rispetto ad approcci alternativi, come quelli integrati nel protocollo ICAP (Internet Content Adaptation Protocol). Dal momento che il malware viene bloccato sull’edge, la soluzione Malware Protection offre anche una maggiore sicurezza, isolando le minacce provenienti da fonti specifiche.

“In diversi settori, i processi aziendali sono stati spostati sulle applicazioni web e gli utenti devono caricare un maggior numero di file rispetto a quanto facevano in precedenza”, ha affermato Patrick Sullivan, CTO, Security Strategy di Akamai.

“Grazie alla soluzione Malware Protection, Akamai aiuta i clienti a ridurre il rischio derivante dai file scaricati tramite le app web direttamente sull’edge, offrendo ai clienti Akamai una maggiore garanzia che le loro risorse online siano protette”.