Al CES di Las Vegas le innovazioni italiane per sostenibilità, Web3 e sanità digitale

Anche quest'anno l'Italia porterà le proprie innovazioni al CES di Las Vegas, la più grande fiera tecnologica mondiale che unisce aziende e investitori per esplorare nuovi scenari e soluzioni di settore.

Sono 50 le startup che parteciperanno all'evento, attive in diversi ambiti tecnologici, dall'intelligenza artificiale alla sensoristica, dal metaverso all'intrattenimento digitale.

ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner dell'iniziativa italiana al CES, supporteranno le startup del Paese nella loro esperienza in fiera, guidandole verso nuove relazioni di business.

Tra le realtà italiane più innovative ci sono16 startup che hanno sviluppato servizi e soluzioni per la sostenibilità, il Web3, la sanità digitale e l'accessibilità.

Sostenibilità, Web3 e sanità digitale: le startup italiane attese al CES

3dnextech

Da Livorno, 3dnextech sviluppa macchinari basati su una tecnologia brevettata per migliorare le caratteristiche fisiche degli oggetti di plastica stampati in 3D tanto da renderli paragonabili ai prodotti dello stampaggio a iniezione. Questi macchinari rendono la manifattura additiva competitiva per qualità dei prodotti. La tecnologia può essere usata anche in fase di stampa.

Aitem

Aitem è una startup di Torino che sviluppa software di intelligenza artificiale per assistere il personale medico e veterinario in fase di diagnosi, migliorando l'analisi dati. L'azienda ha sviluppato una soluzione che consente di ipotizzare con grande precisione la presenza di tumori e casi di Covid-19.

Alba Robot

Sempre da Torino troviamo Alba Robot, una startup che fornisce soluzioni di mobilità autonoma per le persone con ridotta mobilità in luoghi come ospedali, aeroporti e musei. La soluzione di Alba Robot gestisce una flotta di carrozzine intelligenti in grado di orientarsi e muoversi autonomamente nell'ambiente circostante grazie all'IA e ai sensori IoT.

Blockchain Italia

Blockchain Italia, da Milano, è una software house specializzata in tecnologia blockchain, Web3 e applicazioni decentralizzate. La startup ha sviluppato TokNox, una piattaforma di tokenizzazione per autenticare, gestire e archiviare file. La piattaforma consente di creare applicazioni white-label personalizzate integrabili come API od offerte come SaaS.

BrainWaves

BrainWaves è una startup di Milano che ha sviluppato un software in grado di tradurre le onde cerebrali in comandi per attivare e controllare dispositivi e in input per sistemi di autenticazione.

Develop-Players

Da Cesena, Develop-Players si occupa di progettare videogiochi basati sulla ricerca neuropsicologica per migliorare i processi cognitivi di giovani con neurodivergenze, dall'ADHD a disturbi specifici d'apprendimento. I videogiochi uniscono le metodologie terapeutiche con un gameplay coinvolgente per lavorare sul miglioramento dell'attenzione, della memoria, della risoluzione dei problemi, della percezione visiva e delle funzioni esecutive.

EZ Lab

EZ Lab, startup di Padova, sfrutta la blockchain e l'intelligenza artificiale per tracciare le filiere del settore agroalimentare. L'azienda ha sviluppato Digital Product Passport, una tecnologia che consente agli utenti di accedere alle informazioni del singolo prodotto in modo immersivo grazie a uno storytelling coinvolgente basato su IA.

Genuino

Genuino è una startup di Cagliari che ha realizzato un omonimo protocollo di certificazione basato su blockchain che connette gli NFT agli oggetti reali. L'azienda ha collaborato con la pelletteria Bianchi e Nardi sviluppando X3ME, una soluzione che consente di associare a ogni NFT Board Apes uno specifico capo o accessorio in pelle.

Innova

Dalla provincia di Messina troviamo Innova, una startup che sviluppa prodotti e servizi basati su realtà virtuale e aumentata e su IoT. Tra essi c'è CheckMED, uno sfigmomanometro IoT che consente di monitorare da remoto lo stato di salute, e Olivia, uno specchio smart con interfaccia conversazionale basata su IA.

Levante

Levante, di Milano, ha creato Origami, un pannello solare portatile e modulare. Il pannello pieghevole è stato realizzato con fibra di carbonio riciclata ed è in grado di produrre fino a 500W di energia, rivelandosi particolarmente adatto a un uso in mobilità.

Light On Your Side

Light On Your Side è una startup di Salerno che ha realizzato Charlie&Greta, una linea di prodotti igienizzanti intelligenti per animali domestici che utilizzano la tecnologia LED Biovitae no-UV per liminare batteri e virus. Tra i prodotti della linea spicca il letto intelligente, dotato di tessuto autopulente che non deposita odori e diversi sensori per monitorare il peso, il battito cardiaco e il respiro dell'animale, oltre che l'umidità e la temperatura dell'ambiente.

M2Test

Da Trieste arriva M2Test, una startup che ha realizzato BES test, piattaforma SaaS che si occupa della diagnosi, del monitoraggio e della prevenzione del rischio di frattura da fragilità valutando la struttura interna dell'osso. Il test usa una simulazione di applicazione di forze a una biopsia virtuale della struttura ossea del paziente ottenuta tramite radiografie per identificare i soggetti a rischio che possono sfuggire ai tradizionali test densitometrici.

REair

REair, da Milano, ha sviluppato una soluzione per eliminare lo smog e purificare l'aria delle grandi città usando una tecnologia basata sul principio della fotocalisi, ovvero il processo che sfrutta la luce per alterare la velocità di una reazione chimica. Usando coating fotocatalitici trasparenti e inodore si possono eliminare microrganismi nocivi e NOx (ossidi di azoto).

Sunspeker

Sunspeker è una startup di Torino che crea rivestimenti estetici per pannelli solari per preservarne l'efficienza e al contempo tutelare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico, rendendo possibile anche l'applicazione di affissioni pubblicitarie.

The Thinking Clouds

Da Benevento, The Thinking Clouds ha sviluppato Greenia, una piattaforma AI di microlearning e comunicazione che fornisce contenuti formativi in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 20230. La piattaforma permette inoltre di progettare e distribuire in modo automatizzato corsi formativi interattivi con tutor digitali ed esperienze di realtà aumentata.

TMP Group

Infine troviamo TMP Group, una startup di Milano che ha sviluppato Musa, una piattaforma di NFT che aumenta le opportunità per i brand di integrare i token nella loro strategia digitale. La soluzione usa la blockchain Algorand, a impatto zero in termini di emissioni, per essere un marketplace sostenibile e aiutare le imprese ad adattare le strategie in base ai profili dei clienti e alle strategie di marketing.

Le startup italiane presenteranno le loro innovazioni dal 9 al 12 gennaio, cogliendo l'opportunità di entrare in contatto con investitori provenienti da tutto il mondo e creare collaborazioni di valore.