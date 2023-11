Amazon annuncia nuovi servizi serverless per scalare facilmente dati e applicazioni

In occasione del re:Invent, la conferenza annuale rivolta alla community globale delle tecnologie Cloud, AWS ha annunciato tre innovazioni serverless per il portfolio database e analytics che aiutano i propri clienti Amazon a scalare velocemente l'infrastruttura dati e gestire i casi d'uso più impegnativi.

Aurora Limitless Database estende le capacità di scrittura di Aurora Database semplificando lo scaling di applicazioni e permettendo agli sviluppatori di risparmiare mesi nel costruire soluzioni personalizzate.

Amazon ElastiCache Serverless è il nuovo servizio che aiuta i clienti a creare cache in meno di un minuto, in grado di scalare istantaneamente sia in verticale che orizzontale per supportare i carichi di lavoro più esigenti.

Infine, Amazon sta rilasciando la nuova capacità Redshift Serverless che sfrutta l'intelligenza artificiale per prevedere i carichi di lavoro e scalare automaticamente le risorse, ottimizzandone l'utilizzo.

"Fin dai suoi esordi, AWS si è concentrata sul rimuovere i carichi di lavoro pesanti e indifferenziati dei clienti, e abbiamo continuato a innovare a partire da questa eredità attraverso offerte serverless che semplificano drasticamente ciò che serve per costruire, eseguire e gestire le applicazioni su scala" ha dichiarato il Dr. Swami Sivasubramanian, vicepresidente di Data and Artificial Intelligence di AWS.

Aurora Limitless Database supera i limiti di scaling

Oggi migliaia di clienti AWS utilizzano il database relazionale Aurora con configurazione serverless per alimentare le proprie applicazioni. Il database è in grado di supportare migliaia di transazioni in una frazione di secondo, ma ci sono alcuni casi d'uso, come il gaming online e l'elaborazione di transazioni finanziarie, che richiedono maggiore scalabilità.

Le organizzazioni che si trovano a dover affrontare questo tipo di carichi di lavoro devono scalare orizzontalmente distribuendo i dati tra istanze distinte di database, un processo che richiede mesi di impegno da parte degli sviluppatori nel creare un software custom che instradi le richieste all'istanza corretta; inoltre, è necessario monitorare continuamente l'attività del DB e coordinare attentamente le operazioni di manutenzione.

Amazon Aurora Limitless Database supera i limiti di scaling del database permettendo alle imprese di gestire milioni di transazioni di scrittura al secondo e petabyte di dati mantenendo la semplicità di operare con un singolo database.

La nuova capacità distribuisce automaticamente i dati e le query su più istanze Aurora Serverless in base al modello dei dati, eliminando la necessità di creare software personalizzato. Quando i requisiti di calcolo o di storage aumentano, Aurora Limitless Database scala in automatico le risorse verticalmente all'interno delle istanze serverless e orizzontalmente per supportare il carico di lavoro, garantendo ai clienti prestazioni elevate e risparmiandogli mesi di attività.

Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate su un singolo database e applicate automaticamente a tutte le istanze.

ElastiCache Serverless semplifica la creazione delle cache

Per semplificare il processo di creazione e gestione di cache, AWS mette a disposizione ElastiCache, un servizio gestito compatibile con Redis e Memcached, i principali data store in-memory.

Il servizio è in grado di gestire centinaia di terabyte di dati e centinaia di milioni di operazioni al secondo, con tempi di risposta di un microsecondo, e le aziende lo utilizzano per distribuire applicazioni critiche ad alta disponibilità.

Nonostante la configurazione a grana fine di ElastiCache, molte organizzazioni hanno biso

gno di creare rapidamente una cache saltando la fase di progettazione; inoltre, per molte è necessario scalare costantemente le capacità per mantenere prestazioni elevate, col rischio però di ricadere nell'over-provisioning e quindi in costi troppo elevati.

Per risolvere il problema AWS ha presentato ElastiCache Serverless, un nuovo servizio grazie al quale le organizzazioni possono definire una cache pronta all'uso in meno di un minuto, senza necessità di configurare l'infrastruttura.

Il servizio si occupa di monitorare l'uso delle risorse di calcolo, storage e rete della cache e scalarle in verticale e orizzontale in maniera istantanea, azzerando i tempi di inattività.

ElastiCache Serverless replica automaticamente i dati su più data center (zone di disponibilità) e offre alle aziende una disponibilità del 99,99% per tutti i carichi di lavoro. I clienti pagano solo per i dati memorizzati e per l'elaborazione utilizzata dall'applicazione.

Il servizio è disponibile da ieri per le opzioni di distribuzione compatibili con Redis e Memcached.

Redshift Serverless scala su più dimensioni grazie all'IA

Centinaia di organizzazioni utilizzando Amazon Redshift Serverless per processare exabyte di dati. Il servizio è in grado di scalare automaticamente la capacità del data warehouse in base al numero di query contemporanee eseguite.

Il servizio permette di ottimizzare i carichi di lavoro con facilità, ma ai clienti farebbe comodo adattare l'utilizzo delle risorse non solo in base al numero di query, ma anche ad altre dimensioni come la quantità di dati o la complessità delle richieste.

Attualmente per gestire i cambiamenti del carico di lavoro in base a diversi parametri sono necessari interventi manuali lunghi e complessi: un amministratore dovrebbe occuparsi di separare i carichi di lavoro aggiuntivi in data warehouse diversi, aumentare temporaneamente le risorse e temporizzare le attività del database.

AWS ha così annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale in Redshift Serverless per automatizzare lo scaling delle risorse su più dimensioni e ottimizzare le operazioni per raggiungere gli obiettivi di prezzo e prestazioni.

Redshift Serverless utilizza l'IA per memorizzare i pattern dei carichi di lavoro dei clienti usando parametri quali la complessità delle query, la dimensione dei dati e la frequenza di accesso per riuscire a regolare in automatico le risorse e le capacità in modo da soddisfare le esigenze aziendali.

Basandosi sulle capacità di autotuning esistenti, il servizio esegue analisi costi-benefici continue per scegliere la migliore ottimizzazione per un determinato carico di lavoro. I clienti possono impostare i propri obiettivi di prezzo-prestazioni nella Console AWS.

Il servizio è disponibile in anteprima solo per clienti selezionati.