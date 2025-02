Amazon apre il suo primo negozio fisico in Italia

Ieri, 11 febbraio, Amazon ha aperto il suo primo negozio fisico in Italia, Amazon Parafarmacia & Beauty, nel centro di Milano. Il punto vendita offre una selezione curata di prodotti per la bellezza e la cura della persona, insieme a servizi innovativi e consulenza specializzata; niente gadget ed elettronica, purtroppo per noi nerd.

L'apertura dello store è un importante passo avanti nella strategia di Amazon di espansione nel settore beauty, che nel corso del 2025 sarà estesa anche all'online in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Amazon Parafarmacia & Beauty è diviso in due parti: la galleria principale, che espone un'ampia gamma di prodotti di marchi famosi e dove i clienti possono interagire con display digitali che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, e il derma-bar, che offre analisi digitali gratuite della pelle e consulenze personalizzate da parte di esperti di bellezza. Oltre ai prodotti beauty, Amazon Parafarmacia & Beauty include un'area dedicata ai farmaci da banco, con la presenza di farmacisti qualificati.

Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa, ha dichiarato: "Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un'esperienza innovativa, che unisce tecnologia all'avanguardia e consulenza da parte di esperti".

Con l'apertura del suo primo negozio fisico in Italia, Amazon punta a rafforzare la propria posizione nel settore della bellezza e della cura personale, offrendo ai consumatori un'esperienza d'acquisto più completa, personalizzata e simile a quella dei concorrenti del settore. Con l'ampliamento previsto dell'offerta online nei principali mercati europei, l'azienda si prepara a competere più direttamente con le catene di profumerie tradizionali e i negozi specializzati.

Il negozio Amazon Parafarmacia & Beauty è situato in Piazzale Cadorna 4, in una posizione strategica vicino alle principali attrazioni e ai trasporti pubblici. Gli orari di apertura sono stati pensati per garantire un'ampia accessibilità: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, e nel weekend dalle 9:00 alle 19:00.