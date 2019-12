Arrivano FRITZ!Box 7530 e FRITZ!Repeater 1200

Buona offerta da AVM, che offre in tempo per Natale un kit completo per la rete mesh: una soluzione all inclusive che contiene il FRITZ!Box 7530 e il FRITZ!Repeater 1200 al prezzo davvero interessante di 199,99 euro.

Con questi due prodotti si aumenta la ricezione in ogni stanza di casa e dell‘ufficio e grazie alla connessione intelligente, anche tutti i dispositivi collegati alla rete godono di prestazioni ottime.

In una rete Mesh, i prodotti FRITZ! comunicano al meglio tra di loro, sincronizzando le impostazioni e migliorando in modo intelligente le prestazioni di tutti i dispositivi. Inoltre, grazie alle innovative tecnologie di cui sono dotati, come il WiFi Mesh Steering, Beamforming e il Crossbanding, i prodotti FRITZ! assicurano sempre prestazioni wireless ottimali.

Con la rete Mesh si può disporre della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video e nel gaming. Con la panoramica della rete Mesh dell’interfaccia utente del FRITZ!Box è possibile inoltre controllare in qualsiasi momento quali dispositivi sono collegati, la velocità e la qualità della connessione.

Con FRITZ!Box 7530 collegato alla rete WiFi Mesh adesso, basta la pressione di un pulsante per ampliare il sistema della rete con altri prodotti FRITZ!WLAN o Powerline e controllare tutto con comodità con le FRITZ!App.

Abbiamo insomma una rete wireless senza soluzione di continuità, stabile e potente, ovunque in tutta casa/ufficio; una trasmissione ottimale dei dati ovunque con la selezione automatica dei canali e il crossbanding intelligente.

Inoltre, massima potenza del segnale per tutti i dispositivi collegati alla rete grazie al WiFi Mesh Steering e il Beamforming; qualità dell’immagine eccezionale per applicazioni video e TV grazie al multicast e lo streaming IP; estensione della rete Mesh con repeater FRITZ!WLAN e i dispositivi FRITZ!Powerline.

L’installazione è semplice: i dispositivi possono essere integrati nella rete con la semplice pressione di un pulsante e gli utenti possono facilmente controllare la rete Mesh tramite il FRITZ!Box, compresi gli aggiornamenti automatici per tutti i prodotti Mesh di AVM.

Non manca il parental control, per garantire a tutta la famiglia la navigazione sicura in rete con la possibilità di impostando gli orari e FRITZ!Hotspot: la rete per gli ospiti aggiuntiva come hotspot privato o aperto che rimane separata in modo sicuro dalla rete domestica.