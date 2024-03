Aruba Cloud: backup e protezione dei dati per un futuro digitale senza pensieri

Nell'era dell'informazione, i dati rappresentano una delle risorse più preziose per ogni azienda. Dall'intelligenza competitiva alla gestione della relazione con i clienti, ogni bit di informazione gioca un ruolo chiave nelle strategie di successo di un'impresa. Tuttavia, con l'aumento esponenziale della quantità di dati generati e l'escalation di minacce cyber sempre più sofisticate, la protezione di queste informazioni vitali si presenta come una delle sfide più significative per il mondo aziendale.

Purtroppo, la vulnerabilità dei dati aziendali è una realtà innegabile e chi lavora nel settore ne è ben cosciente e sa che bisogna predisporre un'adeguata strategia di recupero. Ma il mercato dice che non tutto va come dovrebbe. Secondo uno studio di Apricorn, oltre il 99% delle aziende ha in essere un sistema di backup dei dati, ma le buone notizie finiscono qui. Il 70% di queste, una percentuale altissima, è dovuto ricorrere a un recupero da backup per le cause più disparate e ben il 26% si è imbattuto in qualche problema che ha limitato la quantità di dati recuperabile.

Questi numeri rendono chiaro a tutti che non basta avere una strategia e un sistema di backup: servono sistemi affidabili e gestiti in modo da garantire sempre la massima efficienza in quei rari, ma non rarissimi, casi di necessità. Aruba Cloud propone tre servizi ad altissimi affidabilità che vi faranno dormire sonni tranquilli.

Aruba Backup for Microsoft 365

La sicurezza dei dati aziendali ospitati su piattaforme come Microsoft 365 rappresenta oggi un pilastro fondamentale per le organizzazioni di ogni dimensione. Ciò però sposta la responsabilità della protezioni dei dati ai fruitori di questi servizi, nel cui interesse ricade dunque la scelta della soluzione più sicura e affidabile.

In questo contesto, Aruba Backup for Microsoft 365 emerge come una soluzione all'avanguardia, progettata per rispondere a questa esigenza critica attraverso l'impiego della tecnologia Veeam. Essa consente di effettuare una replica immutabile dei dati critici per l'attività aziendale nei data center di Aruba, situati in Italia e dotati di una certificazione Standard Rating 4, simbolo di massima affidabilità e sicurezza.

Aruba Cloud offre la possibilità di salvaguardare informazioni essenziali come email, calendari e contatti di Exchange Online; siti, cartelle e librerie di SharePoint Online; documenti e librerie di OneDrive for Business; nonché canali, conversazioni e app di Microsoft Teams. E si presenta come un servizio pronto all'uso, caratterizzato da crittografia dei dati e capace di garantire flessibilità nella scelta del punto di ripristino, protezione dai ransomware, e backup in doppia copia in data center italiani.

I prezzi e le caratteristiche di Aruba Backup for Microsoft 365 si adattano a varie esigenze, offrendo sia soluzioni condivise fino a 1.000 utenti, sia dedicate oltre i 1.000 utenti. La flessibilità tariffaria consente di selezionare il piano più adeguato, con opzioni che vanno dal singolo utente a pacchetti per gruppi di utenti, garantendo così una scalabilità efficace in funzione delle dimensioni aziendali. E c'è ampia scalabilità anche per lo storage, con spazi su disco variabili dagli 8TB ai 64 TB con seconda copia.

Scegliere Aruba Backup per Microsoft 365 significa affidarsi a una soluzione tutto incluso, immediatamente disponibile e versatile, che non richiede né altri provider, né l'attivazione di servizi aggiuntivi di Aruba Cloud.

La partnership con Veeam, leader di mercato nel software di backup, assicura una gestione ottimale delle operazioni di business continuity e disaster recovery, garantendo l'immutabilità e la sicurezza delle informazioni da perdite, attacchi cyber e cancellazione accidentale.

La flessibilità di Aruba Backup for Microsoft 365 consente di rispondere a varie esigenze normative, offrendo la libertà di selezionare la durata della conservazione dei dati e diverse sedi per effettuare backup multipli. I data center, situati in Italia, vantano il più alto livello di certificazione, fornendo inoltre la possibilità di creare una copia di sicurezza aggiuntiva in una seconda ubicazione. L'interfaccia utente, intuitiva e semplice da utilizzare, facilita il ripristino tempestivo dei dati, permettendo anche il recupero selettivo e basato su specifici momenti nel tempo.

La certificazione ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni e l'impegno verso la privacy e la riservatezza, senza sottostare a normative USA come il Cloud Act o il FISA, altamente impattanti sulla privacy, pongono Aruba Backup for Microsoft 365 come la scelta privilegiata per le aziende che pongano al centro della loro attenzione la sicurezza e la protezione dei propri dati aziendali nel cloud.

Aruba Cloud Backup

Nell'era digitale, la sicurezza dei dati è diventata una priorità assoluta per aziende e professionisti. Aruba Cloud Backup emerge come la soluzione perfetta per chi cerca un servizio affidabile per il backup di server fisici e virtuali, PC, posta elettronica, database e applicazioni.

Questo servizio consente di selezionare l'origine e la destinazione dei dati, offrendo la possibilità di creare copie di sicurezza e decidere dove archiviarle, scegliendo tra i vari data center situati nel network europeo di Aruba.

La facilità d'uso è uno dei punti di forza di Aruba Cloud Backup. Configurare i backup su cloud è un'operazione che si può effettuare in pochi clic, garantendo così la conservazione sicura dei dati, in linea con le più stringenti policy di disaster recovery.

Dopo la creazione di un account di backup tramite il pannello di controllo, l'utente può scegliere il piano tariffario che meglio si adatta alle proprie esigenze, optando tra soluzioni a pacchetto o a consumo. Installando un semplice agent di connessione, sarà poi possibile programmare backup automatici attraverso una console di gestione dedicata.

Aruba offre soluzioni di backup versatili, adatte a ogni tipo di esigenza. E per facilitare ulteriormente il processo, sono disponibili due soluzioni principali: EVault, per chi cerca uno strumento di facile configurazione per la replica e il ripristino dei dati, e Commvault, che offre funzionalità avanzate per coloro che necessitano di una soluzione più complessa e personalizzabile.

Il servizio Cloud Backup di Aruba è ideale per una vasta gamma di compiti: il backup di server fisici e virtuali garantisce protezione a macchine virtuali e ambienti hardware, al backup di PC, essenziale per prevenire rischi legati a ransomware o altri imprevisti. È inoltre perfetto per la salvaguardia di posta elettronica, database e altri programmi di utilizzo quotidiano, nonché per facilitare la migrazione dei dati tra diversi ambienti cloud o dall'on-premises al cloud.

Scegliere Aruba Cloud Backup significa affidarsi a una tecnologia avanzata e a standard di sicurezza di alto livello, conformi al Codice CISPE e alle normative sulla riservatezza, accessibilità e archiviazione sicura dei dati.

Il servizio si distingue per la sua estrema facilità di utilizzo, con una console di gestione accessibile direttamente tramite browser, e per la sua programmabilità, che consente di impostare backup su base oraria, giornaliera o settimanale, secondo le proprie necessità.

Inoltre, la sicurezza dei dati e degli accessi è assicurata tramite crittografia AES, protocolli SSL e account di backup sicuri. La conservazione ottimizzata dei dati, grazie a meccanismi di compressione e deduplicazione, e la flessibilità dei piani tariffari, che possono essere variati in qualsiasi momento, completano l'offerta.

Infine, la qualificazione ottenuta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) rende Aruba Cloud Backup una scelta privilegiata anche per la Pubblica Amministrazione e per gli operatori che forniscono servizi a quest'ultima.

Aruba Cloud Object Storage

Aruba Cloud Object Storage è una soluzione di archiviazione cloud all'avanguardia, progettata per offrire affidabilità, flessibilità e trasparenza nei costi, rendendola ideale per lo storage di volumi di petabyte di dati non strutturati.

Questa piattaforma si distingue per la sua piena compatibilità con S3, assicurando massima ridondanza mediante la triplice replica dei dati su supporti differenti e offrendo agli utenti la libertà di scegliere la regione di conservazione dei propri dati all'interno della rete di data center internazionale di Aruba.

Caratterizzata da prestazioni di alto livello, la soluzione Aruba Cloud è ottimizzata per gestire frequenti operazioni di lettura e scrittura, garantendo al contempo la conformità agli standard più rigorosi in materia di sicurezza e privacy. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dall'assistenza clienti, erogata attraverso canali dedicati per rispondere tempestivamente ad ogni esigenza.

Cloud Object Storage di Aruba è la soluzione perfetta per una varietà di applicazioni, tra cui la distribuzione e l'archiviazione di rich media, la conservazione di registrazioni di video sorveglianza.

Offre poi soluzioni convenienti e affidabili per il backup di dati critici, mentre la gestione di Big Data e informazioni provenienti da dispositivi IoT è assicurata dalla capacità di gestire le soluzioni più innovative con grande scalabilità.

I principali vantaggi e caratteristiche del servizio includono la compatibilità con le API S3, una tariffazione flessibile basata sul consumo effettivo o su pacchetti predefiniti, la triplice replica dei dati per una maggiore affidabilità, il supporto per l'accesso sicuro via protocolli HTTPS e FTPS.

A ciò si aggiunge la presenza di data center in sette diverse località europee e regole di Access Control List (ACL) per la gestione dell'accesso ai dati un supporto tecnico dedicato, l’object locking per preservare l'immutabilità dei dati, e infine traffico in entrata e richieste illimitate.

Optare per Aruba Cloud Object Storage significa scegliere una soluzione che offre anche scalabilità e controllo dei costi per adattarsi perfettamente alle esigenze aziendali, affidabilità e la sicurezza delle informazioni sensibili garantita da rigorose misure di protezione.

L’importanza di un provider affidabile

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, dove la quantità di informazioni generate e condivise cresce esponenzialmente. L'avvicinarsi del World Backup Day pone l'attenzione sull'importanza critica di salvaguardare i nostri dati critici e sulla necessità di adottare misure preventive per la loro protezione. La loro perdita può infatti avere ripercussioni devastanti, sia per le aziende che per i singoli, e mai come in questi casi è importante correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

La scelta di un provider di servizi di backup affidabile e sicuro assume un'importanza fondamentale e in tale ambito Aruba Cloud, con la sua ampia gamma di soluzioni, si posiziona come leader nel settore offrendo strumenti potenti e flessibili per rispondere a qualsiasi esigenza di sicurezza dei dati.

Aruba Backup for Microsoft 365 assicura la protezione dei dati ospitati sulle applicazioni Microsoft 365 con standard di sicurezza elevati. Aruba Cloud Backup è l’ideale per il backup di server fisici e virtuali, PC, posta elettronica, database e applicativi. Infine, Aruba Cloud Object Storage offre un'archiviazione dati cloud affidabile, flessibile e con costi trasparenti, perfetta per lo storage di enormi volumi di dati non strutturati.

Queste offerte dimostrano l'impegno costante di Aruba Cloud nella protezione delle risorse digitali dei clienti, garantendo prestazioni elevate, conformità agli standard di sicurezza e privacy, unitamente a un supporto tecnico dedicato. L'ideale per chi cerchi una gestione dei dati senza compromessi... e senza pensieri.