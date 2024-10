Aruba inaugura l'Hyper Cloud Data Center a Roma

Aruba ha inaugurato l'Hyper Cloud Data Center Campus, il nuovo data center del Tecnopolo Tiburtino di Roma.

Già sede di oltre 150 aziende, nell'hub è stato attivato il primo data center del campus, mentre il secondo, in fase di completamento, verrà inaugurato entro la prima metà del 2025.

Aruba Aruba Hyper Cloud Data Center Roma

Il campus si estende su un'area di 74.000 m², con 52.000 m² di superficie destinata ai data center, di cui oltre 30.000 m² dedicati alle sale dati. Quando sarà a pieno regime, comprenderà cinque data center indipendenti per un totale di 30 MW di potenza IT erogati con livello di ridondanza 2N o superiore.

Pensato per aziende di ogni dimensione, dagli hyperscaler alla Pubblica Amministrazione, l'infrastruttura si aggiunge al Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG) e ai due data center di Arezzo. Per la realizzazione del campus sono stati investiti oltre 300 milioni di euro.

"Con l'attivazione dell'Hyper Cloud Data Center di Roma, possiamo aumentare significativamente la capacità di spazio e potenza a disposizione dei nostri clienti, rispondendo alla rapida crescita dei consumi prevista dallo sviluppo del cloud e di tecnologie come l'intelligenza artificiale. La scelta della capitale come sede del Campus non solo rafforza la copertura geografica del nostro network, ma sostiene anche il ruolo di Roma come hub strategico a livello nazionale, bilanciando la concentrazione nell'area di Milano, ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.

Il nuovo data center segue la filosofia carrier neutral di Aruba che permette alle aziende di fruire in autonomia di soluzioni di connessione a Internet affidabili e ad alte prestazioni, favorendo anche lo sviluppo di interconnessioni nell'ecosistema.

L'Hyper Cloud Data Center offre soluzioni personalizzate di Colocation, da porzioni di rack a intere sale dedicate, da private cage a cross connections. Il data center di Roma eroga servizi di Aruba Enterprise, tra i quali quelli Trust, Cloud e Managed.

Il data center ha ottenuto la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility, riconoscimento che assicura il rispetto della norma non solo in termini di design e progettazione, ma anche di conformità di quanto costruito.

Aruba ha seguito un approccio "green-by-design" per il data center, efficientando al massimo gli asset infrastrutturali grazie a impianti fotovoltaici e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza.

"Questo nuovo campus è il risultato del nostro impegno nell'ideare soluzioni che massimizzano affidabilità ed efficienza, minimizzando al contempo l'impatto ambientale" ha concluso Cecconi.