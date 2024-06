Aruba tra gli speaker del Kubernetes Community Day a Bologna

In occasione del Kubernetes Community Day Italy, appuntamento cardine della community italiana di Kubernetes, Aruba presenterà il talk "Beyond cloud borders with Aruba Managed Kubernetes and Liqo" per discutere della gestione efficiente e flessibile delle risorse.

Condotto da Amedeo Palopoli, Cloud Architect di Aruba Cloud, e Francesco Cheinasso, Software Engineer di ArubaKube, il talk approfondirà Aruba Managed Kubernetes, la soluzione per la gestione semplificata dei container.

Ideata per aziende, sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native, la soluzione semplifica lo sviluppo delle applicazioni e permette alle imprese di avere workload su una piattaforma standard, affidabile e distribuita sul territorio italiano ed europeo.

L'approccio multicloud e multicluster abilitato da Liqo permette una gestione efficace delle risorse e abilita la mobilità dei carichi di lavoro. La soluzione open-source di Liqo permette di costruire e orchestrare servizi multicloud e creare un'infrastruttura virtuale in grado di aggregare risorse e servizi appartenenti a infrastrutture o cloud service provider diversi.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare il rilascio di Liqo 1.0, la versione enterprise del servizio che può essere utilizzata nelle infrastrutture più complesse.

Aruba Managed Kubernetes e Liqo migliorano la flessibilità operativa ottimizzando la catena del valore dell'IA e la condivisione di GPU, permettendo alle imprese di gestire facilmente architetture cloud complesse.

Infine, durante il talk Aruba parlerà anche di ArubaKube, progetto spin-off del Politecnico di Torino e centro di eccellenza Aruba per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in ambito cloud-native.

L'evento si terrà il 20 giugno presso il Savoia Regency Hotel di Bologna.