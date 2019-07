Attacchi via mail? Fanno male al 74% delle imprese

Barracuda, attivo nell’offrire soluzioni di sicurezza via cloud, ha reso noti i principali risultati dell’indagine “2019 Email Security Trends“. La ricerca ha coinvolto stakeholder IT di tutto il mondo per comprendere le esperienze e gli atteggiamenti nei confronti dello stato attuale della sicurezza email. Basata sulle risposte fornite da 660 executive, liberi professionisti e team […]

Barracuda, attivo nell’offrire soluzioni di sicurezza via cloud, ha reso noti i principali risultati dell’indagine “2019 Email Security Trends“. La ricerca ha coinvolto stakeholder IT di tutto il mondo per comprendere le esperienze e gli atteggiamenti nei confronti dello stato attuale della sicurezza email.

Basata sulle risposte fornite da 660 executive, liberi professionisti e team manager che operano in ruoli legati alla sicurezza IT in America, Emea e Apac, la ricerca ha coinvolto aziende piccole, medie e grandi in settori quali la tecnologia e i servizi finanziari, istruzione e sanità, manifatturiero e PA.

Le domande hanno mirato a raccogliere dati su phishing, minacce interne e Office 365 e i relativi impatti sul business, la spesa in sicurezza e i costi delle violazioni.

In sintesi, lo studio indica che se la maggior parte dei professionisti IT tende ad avere maggiore fiducia nei propri sistemi di protezione, gli attacchi continuano ad avere un impatto significativo per le aziende, in modo particolare il phishing e i ransomware.

Il 74% degli intervistati ha citato la diminuzione della produttività del personale, il downtime e l’impossibilità di lavorare, i danni alla reputazione del team IT come cause principali degli attacchi.

Quasi tre quarti degli intervistati riferisce di avere sofferto alti livelli di stress, che li portano a preoccuparsi della security anche quando non sono al lavoro, e di essere costretti a lavorare di notte e nei fine settimana per risolvere i problemi di sicurezza email.

Questo perché le persone continuano a essere l’anello debole nelle strategie di difesa: oltre tre quarti delle organizzazioni ammette che i propri collaboratori non sono in grado di identificare le email sospette.

Il 79% dei professionisti IT dice di essere preoccupato per gli attacchi e le violazioni provenienti dall’interno dell’azienda mentre è del 92% il numero degli utenti di Office 365 che esprime timori per la sicurezza.

In conseguenza della proliferazione e del successo degli attacchi, c’è bisogno di essere continuamente concentrati sull’evoluzione e sulla diffusione di phishing, ransomware e altre minacce e migliorare la protezione con soluzioni che vadano oltre i tradizionali gateway, come quelle proposte da Barracuda.