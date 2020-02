Auriga lancia una nuova selezione di startup

Sono già aperte le candidature per la seconda selezione di nuove idee imprenditoriali promossa dall’incubatore IC406 di Auriga, con l’obiettivo di sostenere e incubare startup nell’ambito digital business provenienti da tutta Italia.

Realizzata con il supporto di TREE, azienda italiana specializzata in formazione e programmi di open innovation, la Call4digital è rivolta a persone fisiche, o startup innovative già esistenti in fase di pre-seed o seed, che intendono sviluppare tecnologie e modelli di business innovativi.

«Continuiamo con successo l’esperienza con il nostro incubatore IC406. Le prime startup hanno concluso con successo il proprio percorso cominciato l’anno scorso con la prima Call4digital e siamo molto soddisfatti del lavoro fatto insieme a loro» ha sottolineato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga.

Vincenzo Fiore, CEO di Auriga

«Riteniamo che l’Open Innovation sia la strada migliore per cogliere l’innovazione lì dove nasce, integrandola poi in un ecosistema dove possa crescere e svilupparsi, sempre in ottica di arricchimento reciproco. Ora che i tempi sono maturi, siamo pronti per una nuova selezione e proseguiremo sempre con lo stesso entusiasmo, aprendoci ancora di più verso ambiti nuovi e diversi».

L’intento di Auriga è esplorare l’innovazione puntando lo sguardo laddove c’è il maggior potenziale di crescita e di sviluppo. Non a caso i settori a cui è interessata sono tanti e si possono racchiudere in 5 macro-categorie: Fintech & Insurtech; Smart Cities & Smart Mobility; Gaming & Entertainment; Sharing Economy & Circular Economy; Foodtech & Agritech.

In particolare, l’incubatore rivolge la propria attenzione alle iniziative imprenditoriali incentrate sulle seguenti tecnologie: IoT, Robotics, Virtual assistant e Voice-activated assistants, Blockchain, Data Mining.

Ma anche Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, big data, 5G, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, eXtended Reality.

La fase di raccolta delle candidature si concluderà il 30 aprile 2020 e, per i team ammessi alla Call4digital, è prevista una settimana di training e di empowerment imprenditoriale, tenuta da specialisti del PoliHub di Milano.

Il 29 maggio i progetti finalisti saranno valutati durante un pitch day, dove i team selezionati presenteranno dal vivo il progetto a una giuria nominata da Auriga e composta da docenti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università del Salento e del Politecnico di Bari.

Le startup che saranno incubate accederanno ad un programma della durata di 6 mesi, ottenendo anche un pacchetto di servizi dedicati allo sviluppo del progetto imprenditoriale, per un valore complessivo di 40.000 euro. Per partecipare alla Call4Digital 2020, è possibile inviare le candidature a questo link.