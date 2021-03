AVM, i vantaggi dei Business Programs

AVM fa della fitta rete di vendita sul territorio uno dei suoi punti di forza. Da tempo, la compagnia tedesca ha messo in piedi una serie di iniziative per stare vicina ai propri partner e offrirli le migliori competenze del settore, in continua evoluzione.

Con questo obiettivo, il gruppo ha due linee principali di Business Pograms, accessibili direttamente dal portale dedicato al Business, raggiungibile qui. Il Premium Partner Program da la possibilità di ordinare brochure, fogli illustrativi sui prodotti FRITZ! e gadget utili ad una migliore presentazione dell’assortimento per i propri clienti, al fine di migliorare le vendite ed aumentare il business.

AVM organizza corsi di formazione ed aggiornamento periodici, in questo momenti particolare solo online, per dare una preparazione completa al Premium Partner e ai suoi collaboratori. Al fine di promuovere al meglio i prodotti FRITZ!, il Premium Partner avrà una persona di contatto nel team B2B di AVM che offrirà supporto alle vendite ed assistenza.

Questo lo aiuterà nello sviluppo dei suoi progetti, portandoli più facilmente e velocemente al successo. Ma non solo: AVM metterà a disposizione una linea telefonica dedicata grazie alla quale potranno essere chiarite eventuali domande tecniche riguardo ai prodotti FRITZ!,

AVM ha pensato anche allo sviluppo commerciale, infatti il Premium Partner avrà la possibilità di fruire di incentivi e promozioni speciali a lui riservate. Infine, il logo dedicato consente ai clienti finali di riconoscere facilmente il rivenditore qualificato. Tale riconoscimento sarà anche favorito dalla creazione di una sezione apposita sul sito di AVM dove verranno mostrati (su richiesta) gli indirizzi di tutti i rivenditori Premium.

PA-Premium Partner Program

Dal canto suo, il PA-Premium Partner Program è dedicato all’offerta di prodotti che integrano tecnologie di ultima generazione a prezzi concorrenziali. Il fine è la proposizione ed ampliamento dei propri servizi su tutto il territorio nazionale e il supporto commerciale gratuito per la gestione dell’offerta; oltre al supporto tecnico gratuito per la configurazione dei prodotti.

Come spiega AVM: “Una partnership di vendita di successo si basa sulla fiducia, sul supporto reciproco e persegue un obiettivo comune: i migliori prodotti e servizi per i clienti. In qualità di rivenditore IT specializzato, il partner potrà beneficiare delle nostre campagne marketing e di vendita, ricevere vantaggi per l’attività lavorativa, assicurando il fatturato e il margine. Il mondo dei dispositivi AVM è parte integrante del modello di business delle aziende”.