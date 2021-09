Axiante, accordo con MySP per aiutare le imprese italiane

Arriva in Italia una nuova soluzione per gestire a 360 gradi i progetti strategici di business transformation. Axiante, Business Innovation Integrator, ha infatti siglato una partnership con la società israeliana MySP (My Single Point).

«Crediamo nella vision delle realtà italiane, allo stesso modo siamo consapevoli che il futuro non si scrive con i buoni propositi, ma con perseveranza e utilizzando gli strumenti adeguati» afferma Romeo Scaccabarozzi Amministratore Delegato di Axiante.

«Con questo nostro importante investimento intendiamo assicurare un contributo concreto alla strategy execution e vogliamo che le organizzazioni italiane nei prossimi mesi e anni possano impostare, ma soprattutto arrivare ad attuare cambiamenti di successo».

«Un obiettivo che va raggiunto non da pochissime aziende di eccellenza, ma su larga scala: è solo così che potremo ambire a un sistema Paese competitivo e solido».

Con My Single Point si ha la possibilità di avere un unico punto di visione e di controllo, grazie all’integrazione di tutte le risorse coinvolte nelle iniziative e nei progetti parte del piano strategico.

Questo grazie a una impostazione strutturata nei diversi livelli e nelle fasi della pianificazione ed esecuzione della strategia: dichiarazione dei goal, principali e secondari, definizione delle iniziative a sostegno, governo delle decine – a volte centinaia – di progetti necessari.

In Israele, My Single Point ha supportato con successo i cambiamenti di sistemi aziendali complessi, caratterizzati da divisioni, attività e processi eterogenei, coinvolgendo un elevato numero di risorse umane ed economiche, interne ma anche esterne. I cambiamenti importanti, infatti, si fanno spesso in sinergia con alcune delle parti a monte e a valle della propria catena del valore.

Il monitoraggio accurato, garantito in ogni fase dell’esecuzione, promette il pieno controllo delle attività, degli investimenti e dei progressi verso gli obiettivi, per poter intervenire il prima possibile per affrontare o rimuovere gli inevitabili ostacoli che ogni organizzazione incontra nello sfidante percorso del cambiamento.

«Per dare un’idea di quanto sia complesso garantire il successo dell’esecuzione di una strategia pensiamo a un meccanismo articolato in cui tutti gli ingranaggi e i componenti devono muoversi in sinergia verso un risultato comune» sottolinea Mirko Gubian, Senior Partner di Axiante.

«Abbiamo scelto questa piattaforma attratti dal successo riscosso in contesti con progetti sfidanti e onerosi, che si vanno ad aggiungere a quello che comunque deve essere fatto nella normalità».

«Riteniamo che mantenere in equilibrio le attività quotidiane con le iniziative strategiche e facilitarne la comunicazione a tutti i livelli per massimizzare la collaborazione interna ed esterna siano gli elementi chiave per supportare le aziende italiane nel portare avanti con successo le strategie di sviluppo».