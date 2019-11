Barracuda annuncia Cloud Application Protection

La nuova piattaforma presenta una soluzione WAF as-a-service scalabile, basata su Microsoft Azure e disponibile sul marketplace a livello globale

Barracuda Networks ha annunciato la nuova piattaforma Cloud Application Protection (CAP) dedicata alla sicurezza di applicazioni e infrastrutture di nuova generazione. Barracuda CAP promette un’elevata difesa grazie alla soluzione WAF as-a-service costruita su Microsoft Azure e disponibile sul marketplace Azure.

«Le organizzazioni richiedono una forma di sicurezza applicativa che sia allo stesso tempo facile da gestire e sufficientemente flessibile da poter proteggere le applicazioni ovunque vengano rese disponibili» ha affermato Tim Jefferson, SVP Data Protection, Network & Application Security, Engineering & Product Management di Barracuda.

Continuando con: «La piattaforma Barracuda Cloud Application Protection e WAF as-a-service nel cloud pubblico rendono tale forma di protezione accessibile a un mercato molto più vasto».

Non possiamo negare che la trasformazione digitale sta guidando il cambiamento nelle aziende che adottano le applicazioni web come elemento critico del business. Che si fondino sul cloud piuttosto che sulla modalità on-premise, le app devono essere protette, ma solo il 10% di queste è attualmente difeso da firewall dedicati.

Per questo, all’interno di Barracuda Cloud Application Protection (CAP), il WAF as-a-service rende disponibile una sicurezza specifica, implementata da funzioni di scansione e riparazione delle vulnerabilità applicative, protezione avanzata dai bot, dai DDoS e sicurezza delle API.

WAF as-a-service utilizza Azure per una disponibilità locale lungo tutte le 54 regioni servite, conservando i controlli granulari e i livelli di personalizzazione, con l’opportunità di essere implementato come servizio direttamente dal marketplace.

Inoltre, le soluzioni Cloud Application Protection sono incluse in bundle dei system integrator e rivenditori, come l’Healthcare Optimized Azure CAF (Cloud Adoption Framework) Landing Zone di 10th Magnitude, destinato alle strutture sanitarie per la migrazione di applicazioni e workload su Azure.

«Riteniamo che per i clienti sia vantaggioso disporre di un’unica soluzione facilmente comprensibile che risponda alle loro esigenze» afferma Alex Brown di 10th Magnitude. «L’unione dei nostri servizi con Barracuda WAF per creare Healthcare Optimized Azure CAF Landing Zone ci aiuta a offrire un’esperienza semplificata e solida».

In occasione della conferenza Microsoft Ignite, Barracuda ha presentato anche CloudGen Firewall con supporto Virtual WAN Microsoft. Si tratta di una soluzione di sicurezza che funziona con tutte le funzioni di Microsoft Virtual WAN, compresa la recente multi-link, per migrare a Office 365 e limitare la latenza per utenti distribuiti o remoti.