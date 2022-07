BigCommerce, piattaforma e-commerce Open SaaS per marchi B2C e B2B, festeggia il suo primo anno in Italia continuando ad offrire ai merchant nostrani accesso a una piattaforma ecommerce flessibile e di livello enterprise costruita per vendere su scala locale e globale.

A seguito della sua espansione in EMEA partita da Londra nel 2018, BigCommerce ha iniziato ad operare in Italia. Nel corso di questo primo anno di attività nel Bel Paese, BigCommerce ha raddoppiato il suo team di lavoro localizzato sul territorio italiano e costruito un portfolio di merchant locali a tre cifre.

Durante quest’anno, gli e-shop italiani hanno potuto beneficiare della piattaforma fornita da BigCommerce per gestire il proprio negozio online nella propria lingua e creare un’esperienza web completamente localizzata per i propri acquirenti, utilizzando la tecnologia proprietaria di BigCommerce e il suo ecosistema dei migliori partner tecnologici ed agenzie in continua espansione: dalla creazione del negozio online all’hosting, dal checkout alla gestione del catalogo e degli ordini, fino alla reportistica, al marketing, alle spedizioni e ai pagamenti.

Tra le innovazioni presentate negli ultimi mesi, c’è il lancio di Multi-Storefront, una nuova funzionalità che aiuta i commercianti di livello enterprise a creare e gestire più vetrine all’interno di un unico negozio BigCommerce, favorendo la crescita e riducendo al contempo i costi operativi e le complessità di gestione di vetrine multiple.

Sia che si tratti di incrementare le vendite in nuove regioni con vetrine localizzate, sia che si tratti di snellire le operazioni per la gestione di più brand o di personalizzare il prodotto per diversi segmenti di clientela, come B2C e B2B, i commercianti possono ora gestire senza problemi ogni aspetto della loro attività attraverso un’unica dashboard, offrendo ai clienti esperienze uniche che creano fedeltà al marchio.

A livello business, la crescita di BigCommerce è stata, inoltre, sostenuta da due importanti acquisizioni. B2B Ninja, la principale soluzione di quotazione per la fascia enterprise che amplia la capacità di BigCommerce di offrire le potenti funzionalità di un ecommerce dinamico ai commercianti B2B, in un momento in cui l’ecommerce B2B continua a crescere.

B2B Ninja è disponibile per qualsiasi merchant BigCommerce con qualsiasi piano per migliorare l’esperienza del cliente e gestire facilmente i preventivi online.

BundleB2B, una soluzione di ecommerce B2B che fornisce funzionalità B2B di livello superiore per i commercianti BigCommerce e abbina le potenzialità aziendali esistenti con funzionalità B2B avanzate e facilmente configurabili che consentono di risparmiare tempo, automatizzare i processi manuali e ridurre i cicli di vendita.

Con l’ampliamento delle funzionalità B2B native e un forte ecosistema di applicazioni di partner, BigCommerce si posiziona come una delle principali piattaforme open SaaS nel settore B2B.

“Siamo arrivati in Italia durante la pandemia, quando era più importante che mai supportare le imprese locali, che cominciavano a creare, spesso per la prima volta, una propria presenza digitale – ha commentato Irene Rossetto, Country Lead di BigCommerce in Italia – oggi siamo felici di riscontrare come la digital transformation in Italia non abbia rappresentato un trend momentaneo ma un new normal che prosegue nel periodo post-emergenziale“.

“Per incentivarla, mettiamo a disposizione una piattaforma ecommerce aperta di livello enterprise, che permette ai commercianti di costruire, gestire e far crescere le loro attività online, indipendentemente dalla complessità del progetto, con velocità, costi competitivi e un alto ritorno dell’investimento. In questo modo rendiamo semplice per i merchant locali intraprendere o completare la via della trasformazione digitale, che oggi più che mai è fondamentale per il business”.