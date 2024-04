Board: pianificazione aziendale intelligente alla portata degli utenti di business

Le rapide evoluzioni del mercato moderno richiedono uno sforzo non indifferente alle aziende: per sopravvivere alla competizione sempre più agguerrita e alle difficoltà del contesto socio-economico, le imprese devono poter contare su dati di qualità e su pianificazioni rapide dei processi core.

Board è un'azienda con sedi in tutto il mondo che offre ai propri clienti una piattaforma di Intelligent Planning per aiutarli ad abbattere i silos di dati e prendere decisioni di business migliori.

Mauro Bertoletti, General Manager di Board Italia, spiega che il core business della compagnia è proprio supportare le aziende nei processi di pianificazione, sia essa finanziaria, operativa o di consolidazione, e di decision making.

Pexels

La pandemia e la conseguente necessità di investire su una maggiore digitalizzazione hanno spinto le aziende a cominciare un percorso più strutturato di pianificazione dei processi. L'obiettivo è prendere decisioni di business il più precise possibili basate sui dati aziendali.

Bertoletti sottolinea che negli ultimi anni la cultura aziendale è cambiata profondamente, anche in seguito alla diffusione di tecnologie di intelligenza artificiale, e le imprese stanno prestando molta più attenzione al valore delle informazioni in loro possesso.

Le aziende sono più disposte a investire in soluzioni che curano la qualità dei dati e piattaforme che consentono di accedervi in maniera veloce, flessibile e sicura. La soluzione di Board risponde proprio a questa necessità, fornendo agli utenti di business un punto d'accesso rapido e affidabile.

Attualmente in Italia l'azienda si rivolge principalmente al mercato delle piccole e medie imprese che rappresenta il 70% del fatturato totale, ma l'intenzione di Board è di espandersi anche nel mercato enterprise. L'azienda ha registrato una crescita costante di anno in anno nel settore delle grandi imprese, nonostante la presenza di grandi competitor storici come Oracle e SAP.

La compagnia sta crescendo molto e oggi solo in Italia conta più di 900 clienti, soprattutto nel mondo del fashion; considerando che il mercato dell'analisi e presentazione dei dati è piuttosto saturo, Bertoletti vede la crescita dell'azienda come un segnale molto positivo e l'opportunità di allargare ulteriormente i propri confini.

Pixabay

La piattaforma di Intelligent Planning di Board

La soluzione di Board è una piattaforma low-code che permette di realizzare processi di pianificazione, reporting e analisi semplicemente con il drag and drop. La piattaforma offre una serie di connettori che consentono di accedere alle risorse aziendali e ottenere insight di valore sui dati in pochissimo tempo.

"Il nostro vantaggio è che siamo molto vicini al business" spiega Bertoletti. "Board è sì una piattaforma tecnologica, ma non ha codice. Siamo orientati molto di più agli utilizzatori finali prima che al tecnico".

Gli utenti di business possono navigare i dati e modificare la reportistica per creare viste differenti sui dati in completa autonomia, senza affidarsi ai consulenti. L'utente, dopo aver variato la modalità con cui esplorare i dati, può condividere la vista con gli altri attori che partecipano al processo ed estrapolare un aspetto specifico per evidenziare un problema da discutere.

Oltre alla creazione di dashboard e ai tool di reporting, la soluzione mette a disposizione strumenti di simulazione e clustering che consentono di effettuare analisi predittive e anticipare trend e possibili difficoltà.

La piattaforma è un facilitatore notevole per le aziende: poiché non servono conoscenze tecniche per usarla, le imprese possono adottarla facilmente e anche i partner riescono a implementarla velocemente dai loro clienti.

Pexels

L'importanza della collaborazione coi clienti

Uno dei punti di forza di Board è la stretta collaborazione coi propri clienti che consente all'azienda di offrire elevati livelli di innovazione.

Nelson Petracek, Chief Technology and Product Officer di Board, spiega che l'azienda ha istituito Board Labs, un programma dedicato a clienti e partner che abilita una collaborazione diretta per esplorare i vantaggi delle tecnologie emergenti e accelerare lo sviluppo di soluzioni adatte alle singole esigenze.

"L'unico modo per creare innovazioni nella nostra piattaforma che siano rilevanti, contestuali e pensate per risolvere problemi reali, è affrontare questi problemi direttamente con il nostro team" afferma Petracek.

Board mette a disposizione di clienti e partner un team di R&D che lavora a stretto contatto coi diversi attori su diversi temi innovativi; ciò consente all'azienda e ai suoi collaboratori di avere un feedback diretto ed esplorare nuovi use case e nuove tecnologie, capendo cosa funziona e cosa no.

Il Board Labs permette di favorire la creazione di una cultura di innovazione e condividerla l'intero ecosistema, così che ogni attore sia sempre aggiornato sulle novità del mercato.

L'IA negli obiettivi di Board

Uno dei principali obiettivi di Board per il 2024 è di ridurre il più possibile la perdita di clienti. La compagnia vanta già un tasso molto basso di abbandono, ma i piani prevedono una riduzione ulteriore.

L'azienda mira inoltre a crescere ulteriormente in Italia, soprattutto nel mercato enterprise, e colmare il gap di presenza ancora presente su alcuni clienti, andando a coprire tutte le tipologie di processi e scalzando i competitor.

A livello internazionale, Petracek spiega che la compagnia ha intenzione di puntare su nuove feature di intelligenza artificiale per consentire agli utenti di interagire con i dati in linguaggio naturale, scalzando progressivamente l'approccio drag and drop.

Pixabay

Board non vuole semplicemente integrare l'IA nei suoi prodotti, ma vuole fare in modo che la piattaforma sia facile da utilizzare e che i risultati siano semplici da "consumare". Gli utenti finali devono poter comprendere le risposte dell'IA e verificarne la correttezza in base al contesto.

"Gli utenti vogliono solo essere in grado di fare domande sui dati e non rimpiazzare l'esistente, migliorare ciò che fanno e validare velocemente i risultati" sottolinea Petracek.

Già dai prossimi mesi la compagnia presenterà nuove funzionalità di IA che consentiranno agli utenti di fare domande sui dati, sia strutturati che non strutturati, approfondire le dashboard e ricevere indicazioni contestuali su come utilizzarli al meglio nei processi.

Idealmente la piattaforma di Board rappresenterà un livello di astrazione capace di utilizzare i diversi modelli presenti sul mercato e scegliere il risultato migliore in base al contesto.

Per ora la sfida principale nell'integrare queste feature rimane la qualità del dato sottostante. "Le aziende hanno risolto in diversi gradi e ci sono livelli diversi di maturità, ma è ancora un problema" afferma Petracek.

Senza una base dati di qualità le soluzioni di analisi e pianificazione, per quanto evolute, non riusciranno mai a fornire risultati utili al business. Solo mettendo in atto processi efficaci di pulizia e gestione dei dati è possibile trarre il massimo valore dalle informazioni e sfruttare le capacità offerte dalla soluzione di Intelligent Planning di Board.