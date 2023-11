Il capitale relazionale guida l'innovazione

Il capitale relazionale è diventato uno degli elementi fondamentali per garantire il successo del business. Le collaborazioni aziendali e l'Open Innovation sono diventati tra i temi più rilevanti degli ultimi anni e priorità strategiche delle imprese.

Secondo i dati dell'Osservatorio sulla Digital Innovation, l'83% delle grandi imprese fa Open Innovation collaborando con startup, università, istituti di ricerca, consulenti e aziende, anche concorrenti.

Nel loro libro "Innovationship - L'innovazione guidata dal capitale relazionale" Benedetto Buono, fondatore della boutique strategico-relazionale Buono & Partners, e Federico Frattini, professore ordinario di Innovazione Strategica al Politecnico di Milano e preside della Graduate School of Management di POLIMI, hanno approfondito il ruolo del capitale relazionale nell'innovazione e come sfruttarlo per svilupparsi nel lungo periodo.

La vera ricchezza, affermano gli autori, sta nel costruire e mantenere relazioni di valore per generare un successo concentro e sostenibile. Grazie alla collaborazione tra imprese si possono esplorare nuove opportunità, condividere best practice e ottenere vantaggio competitivo.

Pexels

Il libro si presenta come il primo testo manageriale di taglio divulgativo sul tema dell'"Innovationship" e analizza come il capitale relazionale può aiutare a superare un mercato caratterizzato da Volatilità, Incertezza, Complessità e Ambiguità (VUCA).

Grazie a ricerche approfondite anche sul campo, gli autori hanno prodotto un'attenta analisi delle interconnessioni tra le relazioni aziendali e i processi di innovazione, con integrazioni da tassonomie, modelli esistenti e diversi casi di studio.

Nel moderno scenario dove l'innovazione è basata non più solo sulla tecnologia o i capitali finanziari ma su scambi di idee e risorse, "Il capitale relazionale è la chiave di volta, pur essendo una risorsa difficile da reperire e gestire, proprio per la sua natura" hanno affermato gli autori.

"Quello che abbiamo voluto fare scrivendo questo libro è delineare un modello replicabile per un approccio strategico alla realizzazione di una strategia di Open Innovation, di cui il capitale relazionale è oggi l’asset fondamentale".