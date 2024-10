Celonis lancia Business Collaboration Networks

Al Celosphere 2024, Celonis ha presentato Business Collaboration Networks, una nuova piattaforma che porta la Process Intelligence oltre i confini delle singole aziende.

Questa innovazione permette alle imprese di scambiare informazioni rilevanti sui processi condivisi, migliorando la trasparenza e l'efficienza della supply chain.

"Con Celonis Networks, per la prima volta, le aziende possono scambiare informazioni rilevanti per i loro processi condivisi, in tempo quasi reale e su scala", ha affermato Eugenio Cassiano, SVP Strategy and Innovation di Celonis.

“A differenza delle tradizionali tecnologie di exchange data, come EDI, API ed e-mail, progettate per condividere dati transazionali, Celonis Networks fornisce continuamente nuove informazioni sui processi. Grazie a questa verità condivisa e azionabile, le aziende possono collaborare attivamente per identificare e risolvere le interruzioni dei processi aziendali, ottimizzando le operazioni e riducendo al minimo i rischi”.

Conrad Electronic, rivenditore internazionale di prodotti elettronici, insieme ai suoi fornitori Schukat Electronic e TD SYNNEX, utilizza Celonis Networks per gestire il flusso di ordini e acquisti.

Nonostante l'utilizzo di tecnologie EDI, queste aziende affrontavano problemi come prezzi non aggiornati e date di consegna errate. Grazie a Celonis Networks, invece, ora condividono automaticamente 5.000 aggiornamenti degli ordini giornalieri in tempo reale, con informazioni su avanzamento, date di consegna e dettagli di spedizione.

L'integrazione di questi dati ha permesso a Conrad Electronic di avere una visione completa dei processi e di adottare misure proattive per risolvere problemi come il mismatch delle informazioni.

“Celonis Networks elimina la maggior parte del nostro lavoro manuale con gli ordini EDI, sia che si tratti di un aggiornamento da parte del nostro team, sia che si tratti di rispondere a una richiesta del nostro cliente Conrad Electronic”, ha dichiarato Axel Wieczorek, Head of Sales di Schukat Electronic.

“Utilizzando i dati di Celonis Networks, il team di procurement di Conrad Electronic può aggiornare direttamente gli ordini, permettendoci di fornire risposte più rapide”.

“Il mercato ci chiede di agire rapidamente e di fornire dati aggiornati”, ha dichiarato Pablo Fernández, Process Innovation and Transformation Director di TD SYNNEX.

"Possiamo riuscirci solo se i diversi elementi della supply chain condividono questi dati in modo standard, aperto ed efficiente. Ecco perché Celonis Networks ha il potenziale per essere una svolta nell'ottimizzazione dei processi interaziendali”.

“Celonis Networks ci ha permesso di sfruttare una struttura di dati comune tra le tre aziende”, ha dichiarato Jörg Frenzel, Director Operational Excellence di Conrad Electronic.

"Questo è fondamentale per ottimizzare la nostra supply chain end-to-end, garantendo che tutti parlino la stessa ‘lingua’ di processo. Ciò significa che un ordine di acquisto Conrad può essere 'tradotto' in un ordine cliente Schukat Electronic o TD SYNNEX e viceversa".

"Con questo modello di dati comune", prosegue Frenzel, abbiamo raggiunto un nuovo livello di comprensione del nostro processo condiviso. E ancora meglio, siamo stati in grado di configurare Celonis Networks senza l'intervento dell'IT. La condivisione dei dati può essere configurata dagli utenti aziendali e deve essere effettuata una sola volta".

"I nuovi dati e i nuovi partner vengono integrati perfettamente nella configurazione esistente", ha quindi concluso, "il che è un processo molto più semplice rispetto al tentativo di configurare un nuovo partner con l'EDI”.