Centralino in cloud: un numero di telefono fisso che ti segue ovunque

Nel 2021 sembra quasi anacronistico parlare di numero di telefono fisso, dato che quasi chiunque ha uno smartphone e ancora più persone hanno un numero di telefono cellulare, ma non tutti hanno una SIM aziendale da usare per farsi contattare dai clienti/colleghi ed è quindi comprensibile che non vogliano dare il proprio numero privato a contatti esclusivamente di lavoro.

Con il problema della pandemia, però, il numero fisso aziendale non ti segue a casa quando sei in smart working e questo potrebbe essere un problema… almeno finché l’azienda non pensa di ammodernare il proprio centralino e passare a un sistema in cloud.

I sistemi in cloud, infatti, sono estremamente flessibili, semplici da usare e configurare e spesso permettono di risparmiare anche sulla “bolletta” telefonica finale. Il loro pregio più grande è quello di poter connettere lo stesso numero di telefono a diversi dispositivi. Quindi quando qualcuno chiama, squilla il telefono sulla scrivania, l’app sullo smartphone, quella sul tablet, quella sul pc e così via, permettendoti di rispondere da una qualsiasi di queste postazioni.

Per vedere come funzionano questi sistemi, abbiamo dato uno sguardo veloce a Cloudya, il sistema telefonico in cloud di Nfon. È un sistema molto versatile adatto anche ai piccoli uffici dal momento che ha un sistema di licenza che copre anche da 1 a 9 utenze, per poi salire con piani dedicati fino alle centinaia o migliaia.

Come molti di questi sistemi, ha un’app dedicata per sistemi Android e iOS oltre a una app web raggiungibile con qualsiasi browser. Una volta impostato il sistema, operazione che viene svolta dai tecnici Nfon, basta connettersi con username e password per moltiplicare magicamente le posizioni in cui un numero di telefono fisso diventa disponibile.

La qualità del suono è migliore rispetto a quella che si ottiene tramite una telefonata “tradizionale”, con il suono della voce meno metallico e le opzioni a contorno sono davvero basilari, con una rubrica telefonica e una segreteria telefonica vocale che si occupa di prendere le chiamate quando siamo occupati o non disponibili. Stranamente, la qualità del suono non è granché quando si fa la prova di altoparlanti e microfono al primo avvio, ma poi nelle chiamate “vere” diventa buona.

Il vantaggio dal punto di vista della produttività è palese: con un sistema di centralino telefonico in cloud, le aziende possono rendere sempre disponibili i propri dipendenti a clienti e colleghi ovunque si trovino, liberandoli dalla schiavitù della postazione pur continuando a rendere possibile tutte le personalizzazioni software che vengono usate per il controllo qualità e della presenza.

Un’opera di modernizzazione che costa poco, fa risparmiare soldi nel tempo, migliora la qualità della vita del dipendente e la sua produttività. È strano che esistano ancora aziende che non hanno trasferito in cloud il proprio centralino…