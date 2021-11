Cisco, nuove soluzioni per migliorare il lavoro ibrido

Più soluzioni da parte di Cisco per rendere sempre più efficiente il modello ibrido di lavoro. Cresce anzitutto l’offerta di ThousandEyes, azienda acquisita un anno fa dal colosso americano: da oggi la piattaforma di Internet e Cloud intelligenze che consente il monitoraggio costante dell’erogazione digitale di applicazioni e di servizi sul web, potrà avvalersi di Application Outages, una soluzione in più che offrirà all’IT una visione immediata delle applicazioni SaaS su scala globale.

Senza alcun requisito di implementazione, i team IT avranno quindi una visione storica e in tempo reale della disponibilità delle applicazioni SaaS su cui fanno affidamento i dipendenti. I clienti possono associare rapidamente i problemi specifici dell’utente a quelli più ampi dell’applicazione avendo l’opportunità di avvisare proattivamente tutta la forza lavoro che una certa applicazione non è disponibile e, al contempo, informare il fornitore SaaS della criticità in atto, spesso prima ancora che questo riconosca pubblicamente il problema.

Alimentata dall’intelligenza collettiva di ThousandEyes e basata su miliardi di misurazioni attualmente in corso su migliaia di punti di osservazione globali, l’aggiunta di Application Outages a Internet Insights Network Outages consentirà ai clienti di avere una visione globale di tutte le reti, dei servizi e ora anche delle applicazioni SaaS che hanno un impatto sull’esperienza digitale.

Internet ha un impatto su ogni dipendente e consumatore. Per dare agli utenti una visione reale delle interruzioni che hanno un impatto sui servizi su cui fanno affidamento, ThousandEyes sta anche rendendo disponibile per la prima volta una visione dal vivo delle applicazioni SaaS business-critical e delle interruzioni di Internet basate su dati reali delle prestazioni.

A differenza dei siti che si basano esclusivamente sui problemi segnalati dagli utenti, che possono essere fuorvianti e imprecisi, Cisco ThousandEyes Internet Outage Map è alimentata da miliardi di misurazioni giornaliere attraverso migliaia di punti di osservazione globali portando così i benefici dei dati reali disponibili nelle mani di ogni utente e dipendente.

La visibilità sulle applicazioni di collaborazione e sugli ambienti cloud è la chiave per offrire esperienze digitali eccellenti agli utenti. Inoltre, la gestione di utenti, filiali, cloud e Internet richiede un approccio più semplice e intuitivo a SD-WAN.

Per affrontare queste sfide, Cisco ha annunciato nuove innovazioni per consentire un’esperienza di lavoro ibrida ancora più efficace. Cisco SD-WAN ha recentemente annunciato nuovi miglioramenti per un maggiore accesso e visibilità su più cloud, dove la visibilità offre esperienze superiori.

Con queste innovazioni, Cisco offre una maggiore interconnessione con i partner Cloud e SDCI, un migliore supporto multitenancy e una migliore interfaccia utente per una gestione più intuitiva. Questo include la disponibilità di nuove integrazioni con Equinix, Google Cloud e Microsoft Azure.

Durante l’evento WebexOne, Cisco ha annunciato una maggiore visibilità sulle prestazioni di Cisco Webex attraverso ThousandEyes e Cisco Meraki. Ora, Meraki Insight automatizza l’analisi delle cause e le fasi specifiche di rimedio attraverso la rete locale, nella WAN o nel cloud di un provider SaaS. Dal 1 dicembre, l’IT potrà anche sfruttare i nuovi ThousandEyes Webex Agents per la visibilità bidirezionale tra le sedi degli utenti e i servizi Webex.

Molti clienti di Cisco si rivolgono a partner di fiducia per aiutarli ad affrontare importanti transizioni tecnologiche, come il passaggio al lavoro ibrido. L’attenzione di Cisco nell’abilitare e potenziare le forze lavoro ibride ha fornito ai suoi partner di canale l’opportunità di giocare un ruolo fondamentale nell’aiutare i loro clienti finali ad affrontare questa transizione.