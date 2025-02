CloudConf 2025: tutto su Kubernetes, AI e AWS in un evento imperdibile (SCONTO ALL’INTERNO)

Se sei un developer, DevOps, CTO o IT manager, CloudConf 2025 è l’evento da non perdere. Il 26 marzo a Torino, il Centro Congressi Lingotto ospiterà una giornata di approfondimenti su intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza informatica e automazione. L’evento è pensato per chi lavora nell’ecosistema digitale, dalle startup alle grandi aziende, offrendo l’opportunità di aggiornarsi, sperimentare tecnologie emergenti e creare nuove connessioni professionali.

Acquista il biglietto e ottieni uno sconto aggiuntivo con il codice tomshw

Ti potrebbe interessare anche IA INUTILE senza competenze: perché la strategia conta più della tecnologia - Walter Riviera IA INUTILE senza competenze: perché la strategia conta più della tecnologia - Walter Riviera Guarda su

Partecipare a CloudConf 2025 significa imparare dalle migliori menti del settore, scoprendo nuove tecnologie e strumenti per migliorare il proprio lavoro. È un’opportunità per fare networking, incontrare esperti, collaboratori e potenziali clienti. Confrontarsi con professionisti qualificati aiuta a crescere professionalmente e a creare connessioni strategiche per il futuro.

CloudConf 2025 infatti non è solo una conferenza, ma un vero hub di innovazione. La giornata sarà strutturata attorno a presentazioni tecniche, laboratori pratici e momenti di socialità. Tra i protagonisti dell’evento, spiccano figure di primo piano come Teodora Musatoui di OpenAI, esperta di intelligenza artificiale applicata, Danilo Poccia di AWS, evangelist delle architetture serverless, O Liam Hampton di Microsoft, esperto in DevOps e cloud computing. Ci sarà spazio anche per parlare di Vitruvian-1, il primo modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato interamente in Italia.

Le presentazioni esploreranno i trend più attuali: dall’AI e il machine learning al cloud ibrido e serverless, fino alle migliori strategie per la cybersecurity e la compliance GDPR. Saranno illustrate case study concreti di aziende che stanno rivoluzionando il settore, con un focus sulle soluzioni più avanzate.

Oltre ai talk, CloudConf offrirà anche laboratori tecnici per mettere alla prova nuove tecnologie. I partecipanti avranno accesso a workshop su AWS e infrastrutture scalabili, con sessioni pratiche guidate da esperti del settore. È un’occasione per toccare con mano strumenti e metodologie, migliorando le proprie competenze e apprendendo direttamente dagli sviluppatori delle principali piattaforme cloud.

Innovation Summit: l’evento esclusivo per i leader del settore

Un momento particolarmente atteso sarà l’Innovation Summit, dedicato a CxO, Innovation Manager e responsabili IT. Questo evento esclusivo, che si terrà nel pomeriggio del 26 marzo, offrirà discussioni riservate e incontri di alto livello su intelligenza artificiale, digital transformation e strategie aziendali per il futuro. Il summit prevede interventi di relatori d’eccezione, case study e una tavola rotonda, seguita da un aperitivo di networking per favorire il confronto tra i decisori del settore. Per partecipare, è necessario un accredito speciale.

Un sconto per i lettori di Tom’s

I biglietti per CloudConf 2025, in programma il 26 marzo a Torino, sono ora disponibili. Il biglietto intero ha un costo di 99,90€ IVA inclusa, ma è possibile approfittare della tariffa early bird a 59,90€. Per i lettori, è riservato un ulteriore sconto esclusivo: inserendo il codice “tomshw” in fase di acquisto, il prezzo scende a 49,90€.

Questo biglietto garantisce accesso completo alla conferenza, inclusi colazione, pranzo, aperitivo finale e opportunità di networking con esperti del settore. Per acquistare il biglietto e assicurarti il tuo posto, visita il sito ufficiale: CloudConf 2025 – Biglietti.

I workshop della CloudConf 2025 sono eventi formativi aggiuntivi che richiedono un biglietto separato e sono a numero chiuso. Questi workshop offrono sessioni pratiche su temi specifici, ideali per approfondire le proprie competenze. A causa della disponibilità limitata, è consigliabile prenotare con anticipo per assicurarsi un posto.

Di seguito, una tabella con i biglietti rimanenti per ciascun evento:

Workshop Data Biglietti Disponibili Docker 25 marzo 2025 20 SecOps & Governance AWS 25 marzo 2025 11 Workshop su Kubernetes 27 marzo 2025 11 Machine Learning e GenAI con AWS 27 marzo 2025 11

Nota: i numeri indicati sono aggiornati al momento della pubblicazione e potrebbero variare rapidamente.

Per maggiori dettagli e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale: CloudConf 2025.