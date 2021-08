Colt certificata per i servizi SD-WAN MEF 3.0

Colt ha ottenuto la certificazione per i servizi SD-WAN MEF 3.0. Ciò conferma che la soluzione SD WAN di Colt è conforme allo standard globale MEF SD-WAN Service Attributes and Services (MEF 70).

MEF 70 è il primo standard globale del settore per un servizio SD-WAN e i suoi parametri di servizio. Mira a contribuire ad accelerare la crescita del mercato, consentendo la creazione di nuove e potenti soluzioni di rete ibride ottimizzate per la trasformazione digitale.

«Congratulazioni a Colt Technology Services per la sua certificazione MEF 3.0 SD-WAN» ha dichiarato Nan Chen, presidente del MEF. «Le aziende che acquistano SD-WAN da un service provider certificato MEF 3.0 possono essere sicure di ricevere servizi conformi agli standard globali leader del settore MEF. Aziende come Colt comprendono il valore che la certificazione offre, tra cui la distribuzione accelerata dei servizi e un time to market più rapido».

La soluzione SD WAN di Colt, leader di mercato, combina la portata e la potenza di Colt IQ Network con un’ampia serie di funzionalità a supporto delle reti dei clienti, oggi in continua evoluzione.

«Al momento infatti, le aziende devono guidare la trasformazione digitale in un contesto di cambiamenti inaspettati. Con Colt SD WAN, possono soddisfare le esigenze della loro crescente forza lavoro da remoto e trarre vantaggio dall’ottimizzazione delle applicazioni cloud, da una migliore sicurezza, dagli insight e della capacità di scalare in modo rapido ed efficiente» spiega l’azienda.

Gli utenti dei servizi Colt SD WAN possono ora essere allineati agli standard più elevati del settore creati da MEF, l’autorità mondiale per i servizi di rete standardizzati. La certificazione MEF 3.0 SD-WAN garantisce funzionalità semplificate e pre-convalidate per i clienti, un’implementazione senza complicazioni e partnership all’interno dell’ecosistema MEF.

Peter Coppens, Vicepresidente del portafoglio prodotti di Colt, ha commentato: «Siamo orgogliosi che Colt SD WAN sia per la prima volta un servizio certificato MEF 3.0. Abbiamo investito molto nella nostra soluzione SD WAN negli ultimi anni e questo conferma che stiamo fornendo un servizio che soddisfa le esigenze dei nostri clienti enterprise».

«Questo raggiungendo le meticolose specifiche di prestazioni, garanzia e agilità stabilite dal MEF e dimostrando la conformità agli standard leader del settore, possiamo creare ulteriore fiducia nei nostri clienti e sottolineare la dedizione di Colt per i massimi livelli di servizio e l’innovazione continua».