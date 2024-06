Archiviazione cloud a prezzo scontato? Il massimo della sicurezza in sconto del 70% con Internxt!

Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione cloud che garantisca la massima sicurezza dei vostri dati senza costare una fortuna, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta di Internxt. Il software è infatti disponibile con uno sconto del 75% su tutti i piani premium, con tanto di garanzia di rimborso di 30 giorni!

Vedi offerta su Intentxt

Saldi Internxt, perché approfittarne?

Internxt si distingue nel panorama dei servizi cloud per il suo approccio rivoluzionario alla privacy e alla sicurezza dei dati. La crittografia end-to-end a conoscenza zero assicura che solo voi abbiate accesso ai vostri file, rendendo impossibile per chiunque altro, incluso lo stesso Internxt, sbirciare nei vostri dati personali. Questa tecnologia all'avanguardia frammenta e crittografa i vostri file prima ancora che lascino il vostro dispositivo, utilizzando l'algoritmo AES-256, lo standard di sicurezza più elevato attualmente disponibile.

Ma Internxt non si ferma qui. Il suo impegno per la trasparenza è evidente nella natura open-source del suo codice, disponibile su GitHub per chiunque voglia esaminarlo. Questo livello di apertura è raro nel settore e dimostra la fiducia di Internxt nella solidità della propria infrastruttura. Inoltre, la certificazione indipendente da parte di Securitum, leader europeo nei pen test, aggiunge un ulteriore livello di credibilità alla già robusta offerta sulla sicurezza.

Se siete alla ricerca di sicurezza per proteggere i vostri dati con un servizio di archiviazione cloud di prima classe a una frazione del prezzo normale, correte a dare un'occhiata alle offerte proposte. Che siate professionisti che gestiscono informazioni sensibili, o semplicemente appassionati di tecnologia alla ricerca della miglior protezione possibile per i propri dati, Internxt offre una soluzione su misura per le vostre esigenze.

Vedi offerta su Internxt