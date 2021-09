Colt ed Equinix sostengono i piani di trasformazione digitale in Italia

Colt Technology Services ed Equinix hanno annunciato l’estensione della loro partnership con il lancio di un nuovo punto di presenza (PoP) di Colt nel data centre di punta ML5 di Equinix a Milano: Colt utilizzerà un numero elevato di fibre diverse per la connessione.

Grazie a questa presenza, le aziende potranno beneficiare direttamente della rete intelligente e ottimizzata per il cloud di Colt, la Colt IQ Network, che si collega alle Metropolitan Area Network (MAN) di Milano, Torino, Roma e Genova. Inoltre, la rete in fibra 100Gbps di proprietà di Colt si collega a più di 3.100 edifici aziendali e 55 data centre in Italia.

Le imprese beneficeranno della portata della rete Colt IQ Network, che si connette a oltre 900 data center chiave e più di 29.000 edifici in tutto il mondo, e della rete a lunga distanza (Long Distance Network, LDN) di Colt, che collega l’Europa agli hub principali in Asia.

Situato strategicamente in uno dei siti italiani meglio collegati, Equinix ML5 fornisce ai clienti l’accesso diretto al servizio di rete software-defined di Equinix, Equinix Fabric, che consente interconnessioni virtuali con alcuni dei maggiori fornitori di cloud del mondo.

Inoltre, i data center Equinix presenti nella città italiane supportano più di 160 imprese, tra cui i principali carrier di telecomunicazioni attraverso i principali hub di interconnessione di Milano.

Con l’apertura del primo PoP nel data centre, Colt ed Equinix continueranno a supportare le crescenti esigenze delle aziende, come l’accelerazione della trasformazione digitale sulla scia del COVID-19, in questa regione cruciale dell’Europa.

Il campus di Milano è uno dei più grandi digitali italiani dedicati, situato tra il bacino del Mediterraneo e l’Europa.

Colt ed Equinix hanno annunciato la loro collaborazione per la prima volta nel 2017. Oggi, le due organizzazioni stanno aggiornando le loro offerte per essere sempre nella posizione migliore per assistere le imprese nelle loro continue e rapide trasformazioni digitali.

La più recente ha visto Colt abilitare una connettività agile e on-demand a Equinix Fabric su IQ Network.