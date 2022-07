Con il lancio della sua nuova soluzione Colt SASE Gateway, i clienti di Colt Technology Services avranno d’ora in poi la possibilità di avere accesso a una soluzione SASE (Secure Access Service Edge) integrata e completa che unisce le funzionalità SD WAN e SSE.

Progettata per le aziende globali, la soluzione Colt Gateway si basa su Versa SASE che include Versa Secure Web Gateway, una soluzione di accesso Web sicuro in grado di offrire alle organizzazioni protezione da malware e minacce, oltre che informazioni immediate per la gestione delle policy e la riduzione dei problemi nell’accesso alle applicazioni su cloud.

La nuova soluzione fornisce una sicurezza di rete senza interruzioni grazie alla partnership di lunga data tra Colt e Versa Networks, leader riconosciuto in SASE e all’integrazione con Colt SD WAN Remote Access, una funzionalità lanciata lo scorso anno basata su Versa Secure Access (VSA), e con le principali funzionalità integrate di Colt SD WAN.

Il lancio di oggi arriva in risposta alla crescita del lavoro ibrido e dell’adozione del cloud, nonché in seguito alla crescente complessità della rete aziendale e alla rapida evoluzione delle minacce alla sicurezza informatica.

Tutto ciò sottolinea il fatto che le aziende non possono più fare affidamento sulle soluzioni tradizionali per mantenere i propri sistemi sicuri.

Per questi motivi stanno valutando sempre di più l’adozione di un approccio SASE che, utilizzando la convergenza di rete e la sicurezza, offre un accesso dinamico e sicuro al personale, indipendentemente da dove si trovi e dal tipo di dispositivo utilizzato per accedere alla rete.

Martin Mackay, Chief Revenue Officer di Versa, ha dichiarato: “I clienti di tutto il mondo stanno sfruttando la convergenza tra sicurezza e networking per sostenere la propria trasformazione digitale e Versa e Colt sono in una posizione unica per supportarli“.

“Versa Secure Web Gateway, parte di Versa SASE, fornisce un accesso Internet sicuro ai siti aziendali, a chi lavora da casa e agli utenti in movimento senza compromettere le prestazioni o l’esperienza dell’utente finale”.

“Colt è diventata il primo partner di Versa nel 2016 e siamo entusiasti di continuare a lavorare a stretto contatto con loro per fornire alcune tra le più grandi implementazioni SD WAN fino ad oggi in Europa.

Nel contempo stiamo soddisfando la crescente domanda mondiale di Versa SASE combinata con la connettività a bassa latenza ed elevata larghezza di banda“, ha aggiunto.

Peter Coppens, VP Product Portfolio di Colt, ha dichiarato: “Colt è stata una delle prime a offrire un vero servizio SD WAN in Europa molti anni fa, e ora può estendere ulteriormente l’offerta grazie al lancio di una soluzione SASE completa e integrata con SD WAN“.

“Questo è il risultato dei cambiamenti nel modo in cui le persone lavorano e accedono ai sistemi, in combinazione con reti aziendali sempre più complesse e minacce alla sicurezza in rapida evoluzione“.

“Sempre più i nostri clienti vogliono passare dalle soluzioni di sicurezza di rete più tradizionali a un approccio SASE, in grado di unire networking e sicurezza per offrire un accesso sicuro al personale, indipendentemente da dove si trovi e da come accede alla rete aziendale“.

Riconosciuta come visionaria nel Magic Quadrant 2022 di Gartner per i servizi di rete, Colt ha anche ricevuto il premio European Customer Value Leadership Award 2021 di Frost & Sullivan. L’azienda ha un Net Promotor Scores (NPS) leader del settore che riflette l’elevata motivazione dei dipendenti Colt.