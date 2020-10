Corrado Rossi assume la carica di Direttore Commerciale in Aton IT

Aton IT affida a Corrado Rossi la carica di Direttore Commerciale. Corrado Rossi inizia la sua carriera professionale nel 1984 come programmatore in una software house, per poi trascorrere circa dieci anni in Olivetti all’interno della divisione marketing e supporto alle vendite dell’azienda.

Successivamente sviluppa competenze in aziende nazionali ed internazionali nei settori IT e Telco, come Etnoteam, Spazio Zerouno, Vodafone, Lutech, ricoprendo ruoli di responsabile commerciale e coordinatore del team di vendita.

“La pluriennale esperienza nel settore, i requisiti professionali e la naturale predisposizione al problem solving, lo rendono una figura ideale alla Direzione Commerciale di ATON IT” – dice l’azienda, specificando che rientrerà nel ruolo di Rossi il raggiungere i target aziendali, gestire i progetti in essere e sviluppare nuovi mercati a cui proporre le recenti soluzioni innovative introdotte nell’offerta di ATON IT.

“Il mio obiettivo – afferma Rossi – è di portare la mia esperienza nella vendita di soluzioni, nella proposizione di competenze progettuali continuando sulla linea strategica tracciata negli ultimi anni dal CEO Fulvio Duse”.