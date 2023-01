Le festività sono il momento in cui i creator riescono a monetizzare maggiormente il proprio lavoro. Adobe ha analizzato il fenomeno nel suo report “Future of Creativity”, dimostrando che le occasioni di guadagno per i creator aumentano in maniera significativa durante le feste. Sono in particolare i creator non professionali che traggono il maggior vantaggio dalle feste: il reddito di questi periodi rappresenta più di un terzo del guadagno annuale.

I creator hanno adattato le loro strategie di creazione dei contenuti al mercato attuale, moltiplicando le collaborazioni con brand mondiali e con altri artisti. Queste partnership trovano nelle feste il periodo più proficuo, grazie a template stagionali in edizione limitata. Secondo il report di Adobe, l’87% dei creator non-professionali fa uso di strumenti come Photoshop e Adobe Express per realizzare i propri contenuti.

Nuove opportunità e strategie per i creator

Le festività appena trascorse e quelle del resto dell’anno hanno incrementato le collaborazioni tra artisti e brand, arrivando a rappresentare, in alcuni casi, più di metà del reddito annuale. Gli artisti digitali scelgono le partnership in base soprattutto ai valori dell’azienda: la grandezza e l’influenza dell’impresa sono aspetti secondari.

Gli artisti continuano ad aumentare le proprie collaborazioni e, per il prossimo anno, si aspettano di aumentare l’engagement incrementando il numero di contenuti proposti e variandone il tipo. Insieme ai contenuti fotografici, che ad oggi sono in numero maggiore rispetto agli altri tipi, aumenteranno i video, i contenuti grafici e l’uso dei meme.

Per monetizzare al massimo i propri contenuti, gli artisti stanno puntando sulle piattaforme social, dove gli utenti trascorrono la maggior parte del tempo. Facebook, Instagram e YouTube sono suk podio dei social più usati per accedere ai contenuti dei creator, seguiti subito da TikTok, usata principalmente dalla Gen Z.

La maggior parte di chi monetizza (circa l’82%) usa applicazioni, software e tool digitali per creare i propri contenuti: loghi, video, grafiche e volantini sono alla portata di tutti i creator non-professionali, siano essi piccoli imprenditori, influencer o proprietari di attività. Negli ultimi anni la creatività è diventata più accessibile grazie a strumenti veloci e semplici da usare.

Oggi promuovere la propria attività e realizzare contenuti che incrementano l’engagement è diventato più facile che mai: anche i non esperti possono creare la propria identità digitale in pochi passi. Le festività si rivelano in questo senso un ottimo periodo per aumentare i numeri della propria community, raggiungendo più persone grazie a nuove collaborazioni e contenuti d’occasione.