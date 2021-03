Digitalizzare con l’Open Source

L’innovazione e la digitalizzazione sono due aspetti importantissimi per ogni azienda, un qualcosa di imprescindibile se si vuole sopravvivere in un mercato sempre più competitivo. Ma che ruolo hanno i software open source in tutto questo?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Social Video Marketing con Manabe Repici, è Rodolfo Falcone, country manager di Red Hat Italia, una delle più grandi multinazionali del settore acquisita due anni fa da IBM.

Rodolfo Falcone, prima di approdare in Red Hat, ha ricoperto diversi ruoli manageriali nel settore IT, con esperienze precedenti in ForcePoint, ServiceNow, Commvault e Check Point Software Technologies ed è inoltre stato anche Amministratore Delegato di Security Reply e Country Manager Italia di Micro Trend.

Grazie alla sua grande esperienza nell’open source, Rodolfo Falcone ci racconta il dietro le quinte del mercato e come sia possibile utilizzare questi prodotti per sostenere l’innovazione e la digitalizzazione aziendale.

Software open source: cosa sono?

Ma cos’è esattamente un prodotto open source? Come dichiarato da Rodolfo Falcone a Manabe Repici si tratta di software sviluppati dalla community, in una simbiosi di intenti, integrazioni ed esperienze diverse. Dei prodotti creati in cooperazione e, in quanto tali, liberi e installabili da chiunque.

Si tratta perciò di software altamente flessibili, versatili e customizzabili in totale libertà per seguire quelle che sono le esigenze di ogni azienda. Il tutto in modo stabile e anche economico, permettendo di sostenere la business continuity di ogni impresa.

Ma qual è il ruolo di Red Hat in tutto ciò? Come raccontato da Rodolfo Falcone in Imprenditori in Video per Social Video Marketing, Red Hat si occupa di prendere prodotti embrionali, svilupparli con la community e creare da essi dei veri e propri prodotti enterprise. Il tutto potendo offrire delle garanzie sulla sicurezza e rendendo il software open source più stabile e affidabile.

Red Hat non vende prodotti, ma garantisce formazione, nuove release e assistenza per questi software, tramite delle subscription che permettono alle diverse aziende di accedere al supporto in tale ottica.

Come dichiarato da Rodolfo Falcone a Manabe Repici, Red Hat ha deciso di fare propria la filosofia open source anche a livello aziendale, massimizzano le opportunità dei propri dipendenti e esortandoli a proporre nuove idee.

Un metodo di lavoro che ha permesso a Red Hat di passare senza troppi problemi allo smart working durante il lockdown, con il lavoro remoto che è ora una solida realtà aziendale e che ha contribuito ad aumentare la produttività dei dipendenti.

Come digitalizzare

Un aspetto strettamente correlato al mercato open source è quello della digitalizzazione aziendale, un concetto che permette, come dichiarato da Rodolfo Falcone a Manabe Repici, di aumentare efficacia ed efficienza aziendali, abbattere i costi e rafforzare la propria vicinanza ai clienti.

Ma quali sono i consigli per digitalizzare al meglio la propria impresa? Il primo aspetto, secondo Rodolfo Falcone, è quello di comprendere le necessità della propria azienda, per capire su quali aspetti puntare per primi.

Un secondo aspetto è poi quello di capire come si vuole gestire i dati della propria organizzazione. Una strada potrebbe ad esempio essere quella di puntare al cloud ibrido per quanto riguarda le informazioni aziendali. Ovvero, custodire all’interno della propria impresa solo i dati sensibili e mettendo i dati irrilevanti in cloud.

Un terzo aspetto è infine quello di lavorare sull’ottimizzazione dell’infrastruttura interna, rendendo così il lavoro delle persone più semplice e gratificante, non facendo loro perdere tempo con compiti ripetitivi e meccanici.

Comprendere le necessità della propria azienda, gestire in modo opportuno i dati e ottimizzare i processi: queste sono le chiavi per introdurre la digitalizzazione in azienda secondo Roldolfo Falcone. Aspetti a cui si deve tassativamente aggiungere un sistema di sicurezza adeguato.

Per tutte queste necessità, e molte altre ancora, a venire in soccorso di imprese e organizzazioni sono i prodotti open source, che grazie alla loro versatilità si adattano meglio a quelle che sono le peculiarità e le richieste di ogni azienda.