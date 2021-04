Divulgare il diritto per il digital

Quali sono le nuove e attuali direttive legali nell’ambito della comunicazione digitale, privacy, cookies e vendite on line? E, soprattutto, come divulgare queste informazioni così specifiche in modo efficace?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è Valentina Fiorenza. Valentina, meglio conosciuta su Instagram come theblondlawyer, è un avvocato esperto di norme, regolamenti e disposizioni legislative.

Uno dei principali campi d’azione di Valentina Fiorenza è quindi la tutela giuridica per freelance e imprenditori digitali, con una particolare attenzione al GDPR. Tutte tematiche che Valentina divulga sul proprio profilo Instagram in modo da creare valore e intrattenimento nei propri spettatori.

Grazie alla sua cultura ed esperienza in materia, Valentina Fiorenza ci parla dell’importanza di conoscere norme e regolamentazioni per gli imprenditori digitali e come sia possibile fare divulgazione sull’argomento tramite i social network.

Tra cookie e privacy

Valentina Fiorenza è un avvocato che si occupa di tutela dei lavoratori sul web. Nelle sue attività troviamo quindi la scrittura di contratti, di privacy policy, il deposito di marchi e altro ancora. Si tratta di attività sempre più fondamentali nel mondo del digitale.

Importanza, quella della legislazione e delle regolamentazioni nel mondo del digitale, che Valentina Fiorenza divulga con il suo profilo Instagram theblondlawyer. Un modo per riuscire a trasmettere gli argomenti in modo efficace, creando valore e anche intrattenimento nei propri follower.

Quello dell’avvocato è del resto un mestiere antichissimo, con il diritto che si è però poi arroccato su delle torri d’avorio, perdendo il contatto con le persone comuni. L’obiettivo di Valentina con il proprio profilo, come dichiarato a Manabe Repici, è proprio quello di riportare la legge e il diritto al popolo.

Diritto che nel digitale è veramente ovunque e in continua evoluzione. Basti ad esempio pensare alle spese di spedizione in caso di reso: a chi sono a carico? Per saperlo è necessario informarsi sulle condizioni d’acquisto dei vari reseller, per capire meglio a quale valga la pena affidarsi.

Un altro argomento particolarmente in voga è poi quello dei cookie, che sono ora regolamentati con il GDPR. Come dichiarato da Valentina Fiorenza durante Imprenditori in Video, non basta più ora chiedere prima la conferma, ma bisogna dare all’utente la possibilità di scegliere a quali dare l’ok.

Guai poi a pensare che i giveaway, ossia il lanciare concorsi per la propria community, siano completamente liberi! C’è infatti il rischio di incorrere in sanzioni, anche pesanti, se le regole a riguardo non vengono rispettate.

Quello del digitale è, come dichiarato da Valentina Fiorenza a Manabe Repici, un mercato in continua evoluzione e, con lui, anche il relativo diritto. Ci sono quindi delle regole, che possono sembrare anche fastidiose, ma che bisogna seguire per rispettare l’utente.

Bisogna capire che internet non è più un far west e ci sono delle regole da seguire, anche tra utenti. Un insulto, ad esempio, può facilmente diventare diffamazione aggravata e anche la denigrazione continua verso una data società può portare a conseguenze legali.

Ma un’impresa a cosa dovrebbe dare particolarmente attenzione per accorgersi di essere in regola? Il primo aspetto sono sicuramente i documenti della privacy, che servono praticamente in ogni sito e devono tassativamente contenere privacy e cookie policy.

Altri aspetti di cui non dimenticarsi, come dichiarato da Valentina Fiorenza durante Imprenditori in Video, sono poi il dare la possibilità agli utenti di rifiutare e accettare i vari cookie e l’inserimento delle condizioni generali di contratto nel caso in cui vendessimo dei prodotti.

Divulgare il diritto su Instagram

Tutti questi argomenti Valentina Fiorenza li tratta anche su Instagram con il proprio profilo theblondlawyer. Valentina, come raccontato a Manabe Repici, ha creato sul social network una community, con cui interagisce e si confronta.

Lei del resto dà informazioni su tematiche attuali e importanti, come le normative e le varie leggi, riuscendo così a dare valore ai propri follower. Per fare ciò ha impostato un piano editoriale basato sul raccontare case study e sull’interagire con la propria community tramite una sorta di quiz.

Per farlo lei usa soprattutto le storie, che le permettono di creare empatia con i propri seguaci. I post sono invece utilizzati da Valentina Fiorenza come ancora ad argomenti passati, facilitando così la ricerca sul profilo di qualche particolare topic.

I social network sono quindi uno strumento importante per aziende e professionisti, in cui è necessario posizionarsi e dare valore ai propri follower. Si tratta di un’opportunità ormai imprescindibile che, se opportunamente sfruttata, può dare una potente spinta alle proprie attività.