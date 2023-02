OpenAI ha finalmente reso pubblico il nuovo piano di abbonamento per ChatGPT, chiamato ChatGPT Plus, disponibile per 20 dollari al mese. Gli abbonati avranno un accesso prioritario a ChatGPT, anche durante i picchi di traffico, tempi di risposta più rapidi e la possibilità di sperimentare nuove nuove funzionalità e miglioramenti appena saranno resi disponibili.

Per il momento, ChatGPT Plus è disponibile solo per i clienti negli Stati Uniti, scelti dai clienti della lista d’attesa apparsa qualche tempo fa online per manifestare il proprio interesse nel piano “pro” e che conteneva un questionario in cui veniva chiesto agli aspiranti utenti anche un’idea del prezzo che loro avrebbero ritenuto adeguato all’abbonamento. L’obiettivo è quello di espandere l’accesso e il supporto ad altri paesi e regioni.

OpenAI continuerà comunque a offrire l’accesso gratuito a ChatGPT e specifica che la decisione di offrire questo piano a pagamento è nata anche per sostenere l’accesso gratuito per il maggior numero di persone possibile.

ChatGPT è stato originariamente lanciato come anteprima di ricerca, per capire i punti di forza e di debolezza del sistema e raccogliere il feedback degli utenti per migliorarlo. Da allora, milioni di persone lo hanno messo alla prova e hanno contribuito alla crescita del progetto, con OpenAI che ha effettuato importanti aggiornamenti e constatato che in molti hanno trovato del valore in una vasta gamma di casi d’uso professionali, tra cui stesura e modifica di contenuti, generazione di idee, aiuto nella programmazione e apprendimento di nuovi argomenti.

OpenAI ha in programma di perfezionare e espandere questa offerta in base al feedback degli utenti. Presto verrà lanciata la lista d’attesa per l’API di ChatGPT e sono in corso esplorazioni per opzioni di piani a basso costo, piani aziendali e pacchetti di dati per una maggiore disponibilità.