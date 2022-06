App di messaggistica più popolare al mondo, WhatsApp non è solo il mezzo preferito per dialogare con amici, familiari e colleghi, ma oggi è anche uno strumento molto utile ed efficace per le aziende che puntano ad avere interazioni più coinvolgenti con i propri clienti, rafforzandone il legame e favorendone la fidelizzazione.

Esendex, leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile a livello internazionale, presenta WhatsApp Business Platform, ossia la versione per aziende più completa e ricca di funzionalità del servizio di messaggistica, che consente di creare e gestire conversazioni più efficienti e interattive con i clienti nei più diversi ambiti e settori.

WhastApp Business Platform, infatti, va ad arricchire le proposte di Esendex nell’ambito del messaging conversazionale e offre alle aziende nuove opportunità per interagire con i clienti e rispondere alle loro domande prima, durante e dopo l’esperienza d’acquisto, nonché dare visibilità a determinati prodotti o servizi in modo diretto.

Diversamente dalla semplice app, disponibile anche per aziende in versione gratuita, WhatsApp Business Platform può essere gestita da più reparti aziendali, come, ad esempio, dal marketing, dal servizio clienti e dalle vendite in contemporanea, e mette a disposizione numerose funzionalità aggiuntive che sono particolarmente strategiche.

Tra queste funzionalità si distinguono, infatti, la possibilità di integrare WhatsApp Business Platform con il proprio CRM, di creare chatbot, nonché l’opportunità di poter utilizzare e personalizzare template per dar vita a conversazioni automatizzate su misura per il proprio business e molto altro ancora.

WhatsApp Business Platform può essere utilizzata in modo semplice e intuitivo tramite la piattaforma di mobile messaging di Esendex oppure può venire integrata tramite API ed essere in entrambi i casi facilmente inserita all’interno della strategia di comunicazione mobile multicanale per offrire un’esperienza il più personalizzata e interattiva possibile.

“Ancora poco conosciuto in Italia, il conversational messaging, in cui noi crediamo fortemente, è considerato a livello internazionale sempre più strategico e WhatsApp Business Platform ci consente di mettere a disposizione delle aziende uno strumento per comunicare, che i clienti già conoscono e utilizzano, dunque, particolarmente interessante ed efficace”, ha dichiarato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia.

“Non potevamo, quindi, che essere in prima linea nell’inserire nella nostra offerta di soluzioni per la comunicazione mobile multicanale, già molto varia e completa, anche WhatsApp Business Platform, che ci permette oggi di aprire nuovi scenari, che crediamo possano essere cruciali anche per un prossimo futuro”.