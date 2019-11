Eset apre una nuova sede in Italia e nomina Fabio Buccigrossi

In concomitanza con l'apertura di una nuova sede a Milano, la compagnia annunci anche la nomina del country manager, con l'obiettivo di ampliare il mercato delle PMI

Eset ha annunciato di recente la disponibilità di due nuove soluzioni di sicurezza: Dynamic Threat Defence, un prodotto specifico per le PMI che blocca le minacce zero-day con una sandbox basata sul cloud; Cloud Administator, costruita per gestire la sicurezza fino a 250 postazioni in cloud.

Di fatto, l’azienda continua a sviluppare tecnologie di cybersecurity multi-layer, basate ossia sul motore di scansione, sull’apprendimento automatico e sugli elementi di protezione del cloud, per soluzioni che mirano ad aiutare le imprese di qualsiasi dimensione a proteggere la propria infrastruttura IT e a mantenere la continuità del business.

Con un quartier generale a Bratislava, Eset ha sviluppato dal 1991 una rete di distribuzione globale che ad oggi si estende in oltre 200 paesi e regioni. Nel 2001 ha iniziato una collaborazione con il partner italiano Future Time e oggi, dopo diciotto anni, apre una nuova sede in Italia, per rafforzare il mercato delle PMI.

In occasione di ciò, il gruppo ha annunciato la nomina di Fabio Buccigrossi a Country Manager Italia di Eset. Buccigrossi, con una consolidata esperienza nel settore IT, ha l’obiettivo di allargare la presenza nel nostro paese, implementando nuove strategie commerciali per ampliare il business e indirizzare il business delle imprese di medie e grandi dimensioni.

Il manager avrà inoltre il compito di strutturare le attività di canale, creando nuove partnership con i distributori, con l’intento di essere vicini sia ai partner sia agli utenti finali che rispondere prontamente alle nuove sfide del settore.

In precedenza, Buccigrossi ha lavorato in Sophos Italia. «Grazie alla profonda conoscenza del mercato e al valore che Fabio, negli anni, è stato in grado di generare all’interno di società leader nel settore ICT e dedicate alla cybersecurity, sono certo che sarà una figura strategica per accelerare la crescita dell’azienda e raggiungere importanti risultati di business in Italia» ha dichiarato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di Eset.

Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Buccigrossi ha iniziato la propria carriera nel mercato ICT nel 1994. Dopo quattro anni in Telecom Italia, ha ricoperto diversi ruoli nell’area marketing e vendita, sia diretta sia indiretta, all’interno di importanti player del mercato ICT, tra cui MCI Worldcom Spa, Hyperion, Oracle.

«Sono orgoglioso di guidare la filiale italiana di una multinazionale del genere, le cui soluzioni e servizi di sicurezza sono molto apprezzati dagli utenti. La mia prima sfida sarà quella di completare la formazione di un team di professionisti per rendere Eset un partner affidabile» ha concluso.

Attualmente, quasi il 40% dei dipendenti di Eset, a livello globale, è impegnato nell’area R&D, così da studiare sempre nuovi metodi per tenere al sicuro i propri clienti. Grazie ai dati di intelligence raccolti, la compagnia può respingere attacchi mirati, proteggere dal phishing, bloccare le botnet e rilevare anche le minacce più persistenti. Il nuovo ufficio di Eset in Italia è a Milano, in Largo Richini 6.