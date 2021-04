Fujitsu presenta la gamma Lifebook U7 e Lifebook E5 per il business

Fujitsu ha aggiornato con nuovi modelli Lifebook la propria famiglia di sistemi Ultra-Mobile Premium Business. Disponibile in Italia attraverso Finix Technology Solutions, il refresh della serie Fujitsu Notebook Lifebook U7 introduce i nuovissimi processori Intel Core di 11esima generazione e una quantità di miglioramenti complessivi che proiettano gli utenti a un livello inedito di produttività.

Disponibile con modelli di varie dimensioni, la serie Lifebook U7 introduce un display praticamente privo di cornice2 su notebook da 14″ e 15,5″. I nuovi modelli2 sono più sottili e fin del 15% più piccoli rispetto a quelli della generazione precedente.

Per chi è sempre in movimento la connettività è essenziale, così come un’intera giornata di autonomia della batteria. La nuova gamma Advanced dei modelli Lifebook introduce la tecnologia 5G integrata per la connettività mobile più veloce possibile, mentre una potente batteria da 65Wh2 permette di lavorare tutto il giorno senza bisogno di cavi. La ricarica viene effettuata attraverso le comode porte USB-C Thunderbolt 4 Intel.

La mobilità è evidenziata dalla possibilità di scegliere tra la praticità di Windows Hello o l’autenticazione contact-free Fujitsu PalmSecure, tecnologia che fornisce il più alto grado di sicurezza rispetto a qualsiasi altro sistema integrato di autenticazione biometrica.

Un filtro ePrivacy elettronico4 riduce l’angolo di visione del display per rendere più difficile che qualcuno possa sbirciare lo schermo. E con il Privacy Camera Shutter, un copri obiettivo manuale, la webcam integrata è sicuramente inattiva quando deve rimanere spenta.

Tutte queste nuove funzionalità non si traducono tuttavia in peso supplementare: nuovi involucri super-robusti in lega di magnesio riducono il peso dell’intera gamma, con il modello da 14″ Lifebook U7411 che raggiunge appena i 1200g e la versione da 15,6″ che arriva a soli 1500g.

Fujitsu ha inoltre introdotto la serie a ciclo di vita prolungato Lifebook E5 che garantisce la disponibilità senza aggiornamenti né modifiche – per esempio di motherboard e BIOS – per ben 24 mesi.

Si tratta di una soluzione ideale per la certificazione con applicazioni software o hardware custom: una caratteristica essenziale per mercati verticali come la sanità, il retail o la pubblica amministrazione, dove tutti i nuovi sistemi devono essere pre-collaudati e certificati per garantirne la compatibilità con periferiche e accessori business-critical.

Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe di Fujitsu, ha dichiarato: «Questa nuova generazione di notebook offre il meglio in termini di prestazioni informatiche, sicurezza, flessibilità e portabilità, tutti elementi essenziali in un mondo del lavoro che è cambiato per sempre in conseguenza della pandemia».

«Indipendentemente da come e dove lavorino gli utenti, questi dispositivi permetteranno loro di essere produttivi per tutto il giorno. E con i nostri notebook a ciclo di vita prolungato, le aziende possono avere la tranquillità di un sistema che garantisce la continuità e la disponibilità per le loro esigenze a lungo termine».

Manuela Chinzi, Sales Director di Finix Technology Solutions, ha dichiarato: «Grazie a feature come il camera shutter e l’ePrivacy filter elettronico, questi Lifebook sono perfetti per lavorare in mobilità e garantire privacy e sicurezza in qualsiasi situazione».

«Inoltre, le finiture di altissimo livello come la scocca in magnesio o la porta LAN integrata vanno a valorizzare la componentistica di prim’ordine, rendendo questa serie di notebook il compagno perfetto per qualsisia esigenza, tanto di business quanto di di vita quotidiana».