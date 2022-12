Gli osservatori Startup Intelligence e Digital Transformation Academy della School of Management del Politecnico di Milano hanno reso pubblica una ricerca che analizza la situazione e le tendenze relative allo sviluppo del settore ICT e, più in particolare, agli investimenti nel digitale.

Il primo dato che emerge è la tendenza comunque positiva negli investimenti da parte delle aziende: il budget Ict salirà infatti di un ulteriore 2,1%, che si aggiunge alla forte crescita già registrata nell’anno che sta per chiudersi (+4%). Particolarmente interessante è il contributo delle aziende piccole e medie, che vedranno una crescita anche oltre la media (+2,4%).

Il 43% delle aziende aumenterà addirittura i budget destinati alle tecnologie digitali rispetto all’anno in corso. Passando ad analizzare la destinazione di questi investimenti, al primo posto si trovano i sistemi di sicurezza (50%), seguiti da Business Intelligence, Big Data e Analytics (46%) e Cloud (30%).

Investire per la sostenibilità

Le aziende di maggiori dimensioni hanno già inserito obbiettivi di sostenibilità nei loro piani strategici (60%), mentre le Pmi risultano ancora indietro in questo campo (29%). Il digitale è considerata come una delle chiavi per mettere in atto le strategie pianificate.

Tra le grandi aziende che hanno definito una strategia di sostenibilità, l’investimento nel digitale è considerato uno degli strumenti da utilizzare nel 60% dei casi. Le tecnologie più promettenti sono Big Data e Analytics, oltre naturalmente all’automazione industriale (Industria 4.0) e agli strumenti dedicati allo smart working e al lavoro ibrido.

Molto interessanti sono anche le rilevazioni che riguardano l’apertura alle idee e alle collaborazioni esterne: secondo la ricerca, infatti, l’80% delle grandi imprese hanno realizzato azioni di Open Innovation, e 7 grandi imprese su 10 hanno stipulato accordi di collaborazione con startup o intendono farlo nel prossimo futuro.

Alessandra Luksch, Direttore degli Osservatori Digital Transformation Academy e Startup Intelligence del Politecnico di Milano, ha dichiarato: “Imprese e startup sono al centro di importanti processi di transizione per definire la strada verso un futuro più sostenibile, sfruttando l’innovazione digitale come leva abilitatrice di nuove opportunità. Cresce in modo costante l’adozione di approcci collaborativi e di innovazione da parte di grandi imprese e PMI. Le startup si confermano protagoniste anche nella sfida per uno sviluppo sostenibile”.