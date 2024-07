Google annuncia Assured Controls per Workspace per il controllo sulla residenza dei dati

Google ha annunciato la disponibilità generale di Assured Controls per Workspace, per permettere ai clienti in UE e Stati Uniti di scegliere dove archiviare ed elaborare i dati, facendo un importante passo avanti verso la sovranità digitale.

Con la nuova suite di funzionalità, i clienti Google possono selezionare la regione (UE o USA) in cui elaborare e archiviare i dati con controlli granulari che permettono agli amministratori di affinare facilmente la regione e il livello di conformità appropriato per i gruppi organizzativi.

Google

Gli utenti possono scegliere più aree geografiche in base alle esigenze, senza essere limitati a una sola regione. "È una sovranità digitale semplificata, così che ci si possa concentrare sul business invece che sul mettere in sicurezza i dati" afferma Ganesh Chilakapati, Director of Product Management, Google Workspace.

I clienti dell'UE potranno controllare facilmente la residenza dei dati e adattarsi all'evoluzione delle normative, garantendo che le informazioni vengano elaborate nella propria regione.

Workspace ha già ottenuto il timbro di approvazione del governo olandese dopo un'attenta valutazione dell'impatto del trasferimento e della protezione dei dati. Alcune grandi aziende del Paese, tra le quali Airbus e Randstad, stanno già utilizzando l'elaborazione e l'archiviazione dei dati regionalizzati di Workspace.

Assured Controls per Workspace

Da questo momento i clienti Workspace possono usare l'archiviazione dei dati locali per conservarli in un bucket di Google Cloud Storage in qualsiasi Paese di loro scelta, ottenendo un maggiore controllo sulla posizione, sull'accesso e sulla crittografia di archiviazione dati.

Gli utenti possono ora scegliere il luogo fisico da cui i team di supporto di Google possono accedere ai dati dell'organizzazione con Gestione degli accessi, anch'esso disponibile nell'UE. Con le approvazioni di accesso i clienti possono inoltre applicare regole personalizzate che richiedono al personale di supporto di Google di ottenere approvazioni dettagliare prima di effettuare qualsiasi accesso ai dati.

Pexels

Assured Controls introduce anche la crittografia lato client per salvaguardare i dati altamente sensibili, garantendo ai clienti il controllo esclusivo delle chiavi di crittografia.

"Ci impegniamo a dotare le organizzazioni degli strumenti giusti per raggiungere la posizione di sovranità digitale di cui hanno bisogno, a partire da una base di sicurezza e fino alla suite di controlli sovrani avanzati" spiega Chilakapati.

Le nuove funzionalità sono generalmente disponibili per i clienti di Workspace con licenza Enterprise Plus e componenti aggiuntivi Assured Controls e Assured Controls Plus.