Google ha acquisito Character AI per abbattere i costi di inferenza

Qualche mese fa Google ha acquistato parte dei diritti di Character AI, una piattaforma di chatbot conversazionali che ha scatenato polemiche sin dalla sua prima pubblicizzazione.

Creata da Noam Shazeer e Daniel De Freitas, due ricercatori della compagnia con sede a Mountain View, Character AI consente a chiunque di creare dei chatbot personalizzati con specifiche personalità basate su personaggi immaginari o persone reali (vive o decedute).

Foto di DeltaWorks da Pixabay

Google si è mostrata fin da subito interessata alla creazione di Shazeer e Dei Freitas, non per le applicazioni pratiche della piattaforma, ma perché Character AI è in grado di operare su larga scala con costi molto ridotti.

"La curva di adozione di qualsiasi nuova tecnologia di solito inizia con il porno e le relazioni parasociali. Guardate l'elenco dei prodotti GenAI con la più alta MAU (Monthly Active Users, ndr): la maggior parte di essi riguarda la cura della solitudine" spiega Manas J. Saloi nel suo blog. "Fidanzate AI, compagni AI, terapisti AI. Ma gestire questi servizi è costoso. Molto costoso. I costi di inferenza possono uccidervi prima ancora di capire l'adeguatezza del prodotto al mercato".

Le operazioni di inferenza su certi volumi di operazioni sono molto costose, tanto da rendere insostenibili i modelli di IA in termini economici. Spesso questi prodotti sono talmente esosi che molte aziende falliscono prima di trovare un modello di business sostenibile, anche se i chatbot fanno successo tra gli utenti.

Nel caso di Character AI, la piattaforma riesce a supportare milioni di utenti senza perdite economiche e, secondo Saloi, è proprio questo il motivo per cui Google ha deciso di acquistare buona parte dei diritti della compagnia. L'obiettivo della big tech di Satella è rendere i propri modelli, compreso Gemini, competitivi non solo in termini di capacità, ma soprattutto di costo.

L'investimento di Google sta evidentemente dando i suoi frutti: oggi il colosso tech rende disponibili gratuitamente alcuni modelli di IA su AI Studio, una mossa insostenibile se non avesse trovato il modo di abbassare notevolmente i costi di inferenza.

"Il pre-training ha avuto un rendimento decrescente. Lo sanno tutti. È per questo che si sta assistendo a un cambiamento verso il prompting chain-of-thought e l'ottimizzazione del tempo di inferenza. Probabilmente è per questo che Anthropic sta lavorando per migliorare Sonnet invece di lanciare qualcosa di più grande. E OpenAI sta lanciando O3 e non GPT 5" conclude Saoi.