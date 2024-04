L'IA generativa entra nella gestione telematica delle flotte

Il complesso panorama socio-economico attuale mette in difficoltà le aziende di tutto il mondo che devono vedersela con problemi di diversa natura, relativi sia alla forza lavoro che alle risorse in uso.

Una delle questioni che più preme le imprese è il controllo delle flotte aziendali: le aziende hanno bisogno di gestire adeguatamente i mezzi, ovvero assicurarsi che i veicoli siano nelle condizioni adatte per viaggiare su strada in sicurezza, monitorare le performance e i costi, programmare gli interventi e garantire spostamenti sostenibili.

Pixabay

Geotab si occupa di soluzioni telematiche per le flotte aziendali con l'obiettivo di massimizzare le opportunità di business, rendendo al contempo le strade più sicure e migliorando la sostenibilità dei veicoli.

Per fare ciò la compagnia mette a disposizione una piattaforma web che aiuta i clienti a gestire i propri mezzi e automatizzare le operazioni grazie all'integrazione delle informazioni sui veicoli e quelle provenienti da altre fonti.

Durante il Geotab Connect 2024, l'evento aziendale che ha accolto a Las Vegas professionisti, rivenditori, partner e consumatori, la compagnia ha annunciato diverse novità per migliorare la gestione delle flotte, aumentare la visibilità sulle performance di autisti e mezzi e supportare il percorso verso la sostenibilità.

Franco Viganò, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab, ci ha illustrato le capacità di Geotab Ace, l'assistente digitale basato su intelligenza artificiale generativa che permette di accedere in modo rapido e intuitivo alla mole di dati raccolta dai mezzi.

Annunciato in occasione del Geotab connect, il copilot consente di accedere velocemente ai dati in linguaggio naturale e creare report che aiutano a prendere decisioni informate sulle flotte.

Gli utenti di business possono interagire col copilot per scoprire, tra le altre cose, quali sono i mezzi che consumano di più e quali sono gli autisti più virtuosi, approfondendo il processo e le variabili che hanno portato Ace a formulare un determinato risultato.

Il safety center e il nuovo maintenance center

L'intelligenza artificiale è anche il motore di Safety Center, il nuovo modulo di Geotab che raggruppa tutte le funzionalità per il monitoraggio e la gestione della sicurezza di autisti e veicoli.

Oltre alla Collision Reconstruction, ovvero la ricostruzione dei sinistri, la compagnia ha integrato la Minor Collision Reconstruction, una tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare le cause delle collisioni minori, causate per esempio da buche presenti in strada o da manovre imprecise.

L'IA lavora in tempo reale sui dati del veicolo e sfrutta la conoscenza della direzione, delle condizioni stradali, della velocità e del tempo atmosferico per determinare se si tratta di una collisione minore e come si è verificata.

Lo strumento, anche grazie al feedback dei conducenti, nel tempo apprende dei nuovi pattern che usa per migliorare le analisi successive ed elabora un indice di rischiosità della guida che dà indicazioni sulla probabilità che un certo autista possa causare altri incidenti.

Pexels

Geotab ha anche annunciato il nuovo Maintenance Center, un modulo che consente di identificare i task manutentivi necessari e anche di effettuare manutenzioni predittive.

Sfruttando le indicazioni dello strumento, le imprese possono anticipare possibili problemi nei mezzi e ridurre i fermi operativi, migliorando il livello di servizio. Conoscendo in anticipo lo stato dei veicoli e delle loro componenti, è possibile ottimizzare gli investimenti e ridurre gli sprechi.

Infine, l'azienda ha anche presentato Go Anywhere, una soluzione hardware per il tracciamento di risorse ad alto valore come rimorchi, container o generatori. Il prodotto si integra alla piattaforma esistente per monitorare risorse che non hanno alimentazione propria e che necessitano di una manutenzione più attenta e continua.

Lo stato della digitalizzazione delle flotte

Oggi il livello delle digitalizzazione delle flotte è diversificato tra le grandi e le piccole aziende, con le prime che hanno compreso più a fondo l'importanza della telematica e dell'IA per migliorare l'operatività delle flotte.

Viganò spiega che uno dei driver principali per le aziende è la sostenibilità: quest'anno le normative impongono l'obbligo del bilancio di sostenibilità alle imprese sopra i 250 dipendenti e con più di 50 milioni di euro di fatturato.

Le compagnie sono chiamate a misurare diverse variabili e determinare come evolveranno nel tempo per definire delle politiche di sostenibilità. Le soluzioni di Geotab consentono di misurare i progressi di anno in anno rispetto alle politiche messe in atto e agire di conseguenza, ottimizzando gli itinerari o ruotando i mezzi in uso, sempre coinvolgendo gli autisti affinché assumano uno stile di guida più virtuoso.

Pexels

In Italia, dove il tessuto economico è composto per la maggior parte da PMI, Viganò rileva un gap di competenze manageriali, anche se le piccole e medie imprese si stanno sensibilizzando, anche grazie al fatto che spesso lavorano in subappalto per le realtà più grandi.

La digitalizzazione è più elevata nell'ambito dei trasporti dove è necessario monitorare le performance delle flotte, ma anche altri settori stanno abbracciando l'innovazione, a diversi livelli. Viganò riporta che, in media, in Italia la digitalizzazione delle flotte B2B è al 30%, con settori come il rental e il truck transportation che trainano l'innovazione.

Geotab si distingue in Italia e nel mondo come una delle poche realtà che non solo consente alle imprese di interagire coi mezzi per raccogliere dati sulle performance, ma anche di elaborare insight da queste informazioni sfruttando il potenziale dell'IA generativa. L'adozione di questa tecnologia da parte delle imprese aumenterà la diffusione della telematica nei diversi settori e faciliterà l'adozione delle soluzioni basate su GenAI.

Ciò che rende Geotab uno dei leader mondiali nel mercato dei servizi telematici è proprio la capacità di gestire l'informazione in modo che non sia solo "rumore" ma diventi una fonte preziosa di insight in base ai quali prendere decisioni vincenti di business.