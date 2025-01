Smart cities e smart mobility: al CES di Las Vegas spiccano la sostenibilità e l'innovazione italiane

Le smart cities e la smart mobility sono due dei motori di trasformazione più importanti, sia in Italia che in tutto il mondo. L'evoluzione di tecnologie come l'IoT e l'intelligenza artificiale permettono di sviluppare soluzioni più sostenibili, sicure e innovative.

In Italia entrambi i mercati stanno registrando crescite molto importanti: nel caso delle smart cities, nel 2023 gli investimenti nel Paese hanno raggiunto il miliardo di euro, trainati da progetto di illuminazione pubblica (+23%); grande successo anche per il mercato della smart mobility che nel 2023 ha raggiunto un valore di 2,9 miliardi di euro.

Vista la potenza innovativa dell'Italia in questi due settori, al CES di Las Vegas non potevano mancare startup attive nei due ambiti. Durante l'evento le realtà italiane hanno presentato progetti che puntano a migliorare connettività, sicurezza e sostenibilità, migliorando ogni aspetto della vita quotidiana delle persone.

Nel padiglione italiano, situato in Eureka Park, sono tante le startup che stanno presentando al mondo le loro innovazioni per le città e la mobilità del futuro. Presenti, tra le altre soluzioni, servizi di mobilità intelligente come il robotaxi autonomo, sistemi di supporto alla guida, ma anche per la gestione smart degli edifici e soluzioni di connettività globale.

Le startup presenti al CES

Le innovazioni per città più smart

A far conoscere l'innovazione italiana al CES troviamo Apogeo Space: la startup di Trieste sta sviluppando la prima costellazione italiana privata di picosatelliti per le telecomunicazioni IoT.

La costellazione mira a fornire connettività satellitare ubiqua e a consentire la trasmissione di dati in tempo reale, anche nelle aree più remote o mal coperte del pianeta. La soluzione permette di raccogliere e trasmettere grandi quantità di dati a costi ridotti.

Apogeo offre anche servizi completi di progettazione, produzione, test e gestione di satelliti e costellazioni.

Apogeo Space

Da Bolzano troviamo invece GeniAi, una startup che ha sviluppato Aivia, una piattaforma per la gestione dei dati provenienti da sensori e sistemi di videosorveglianza. Grazie all’integrazione via API e all’uso di chatbot avanzati, offre analisi in tempo reale, risultando ideale per applicazioni legate alla sicurezza e al monitoraggio.

Le aziende possono "chattare" direttamente con i dati per estrarne il vero valore e prendere decisioni informate. La soluzione offre anche funzionalità di analisi predittiva per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i possibili rischi.

Planybuild, da Roma, ha sviluppato una piattaforma che consente a costruttori, architetti e clienti finali di visualizzare i progetti edilizi prima della loro realizzazione, grazie alla mixed reality.

Gli utenti possono personalizzare ogni aspetto del progetto, dalla struttura agli arredi, semplicemente interagendo con gli elementi virtuali. L'applicazione si integra direttamente con una piattaforma di gestione dei progetti, rendendo il lavoro rapido e semplice sia per i professionisti che per i clienti.

Planybuild

Presente anche NowTech Solutions, una startup di Sassari che ha sviluppato SeismicGuard, un sistema di monitoraggio sismico che connette numerose stazioni di rilevamento a un sistema di allerta finalizzato al contenimento del danno legato a un terremoto. Il software di analisi dei dati è sviluppato in modo da identificare in modo preciso i reali eventi sismici limitando i casi di falsi allarmi.

Il sistema di early warning sismico riduce i rischi e può essere integrato con altre piattaforme per migliorare la gestione delle emergenze e mitigare gli impatti dei terremoti.

SnapAll, da Mantova, ha sviluppato un un software intelligente di monitoraggio dei cantieri in tempo reale che semplifica l’implementazione di tecnologie dell'industria 4.0 rendendole accessibili a proprietari di case, imprese edili e investitori immobiliari.

La piattaforma si integra con qualsiasi telecamera esistente connessa a Internet, consentendo una supervisione del progetto direttamente dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti.

SpaceVerse, da Torino, ha realizzato un'interfaccia AI in grado di interpretare gli stati emotivi delle persone grazie al riconoscimento facciale e vocale. Lo scopo della tecnologia è ridurre l’errore umano addestrando i sistemi predittivi usati nei più diversi contesti a prevedere non solo le azioni compiute dalle persone analiticamente, ma anche quelle più emotive e irrazionali.

Questo "sistema EMPATICO di IA" è in grado di comprendere l'utente e rilevare tempestivamente anomalie. Una volta individuato il problema, lo risolve con diversi gradi di autonomia.

Infine WiData, da Sassari, ha sviluppato Xplore, un sistema di monitoraggio ambientale e conteggio di persone in tempo reale, utile alle città e alle organizzazioni per orientare le proprie scelte di gestione degli spazi. In contesti urbani il sistema oltre ad analizzare parametri atmosferici e flussi di persone, può anche fornire dati per l’ottimizzazione del trasporto pubblico.

WiData

La rivoluzione italiana della mobilità intelligente

Presente all'evento Eye2Drive, una startup di Carrara che progetta soluzioni innovative di imaging digitale. Grazie a una tecnologia proprietaria e all’intelligenza artificiale, ha sviluppato un sensore per veicoli autonomi in grado di acquisire immagini intelligenti in molteplici applicazioni industriali, tra cui la navigazione autonoma e i sistemi di monitoraggio in cabina.

Il sensore garantisce performance ottimali anche nelle condizioni di luce e ambientali più complesse.

Da Modena troviamo Novac, una startup che sviluppa supercondensatori solidi modellabili per alte performance. I supercondensatori possono integrare le batterie nei veicoli elettrici per consentire rilasci immediati di energia. La soluzione di Novac è modellabile e adattabile alle forme dei veicoli, ed è utilizzabile anche in condizioni ambientali estreme come quelle spaziali. Lo stato solido garantisce anche standard di sicurezza più elevati.

I supercondensatori consentono di accumulare e rilasciare energia in modo più veloce e immediato rispetto alle normali batterie, le quali sono poco efficaci per richieste immediate di energia.

Da Torino troviamo invece ToMove che ha sviluppato TOC, un servizio di mobilità intelligente in grado di operare sia come robotaxi autonomo che come veicolo gestito da remoto, in grado di svolgere una moltitudine di servizi.

ToMove

Sempre da Torino c'è TUC, una startup che ha sviluppato un connettore plug and play standard per tutti i veicoli,che combina un fissaggio meccanico sicuro con connettività dati e corrente elettrica. Questo sistema permette di integrare funzionalità personalizzabili nei mezzi di trasporto, offrendo una nuova soluzione modulare per la mobilità intelligente.

Per finire, c'è Viber Alert, una realtà che ha sviluppato una seduta per motocicli in grado di fornire informazioni e feedback (ad esempio relative al funzionamento del mezzo, come fanno le spie sul cruscotto) al motociclista attraverso la vibrazione, permettendo di mantenere gli occhi sulla strada.

L'uso della vibrazione e non di un pannello informativo riduce le distrazioni per il motociclista, il quale può personalizzare l'intensità e le modalità di avviso in base all'alert che vuole ricevere.