IA, realtà mista e metaverso tutti italiani al CES 2024

C'è grande attesa per la nuova edizione del CES di Las Vegas, la più grande fiera tecnologica al mondo che ogni anno attira aziende, investitori e amanti dell'innovazione da tutto il mondo.

Quest'anno ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner dell'iniziativa italiana al CES, guideranno 50 startup nelle quattro giornate dedicate all'innovazione, dal 9 al 12 gennaio 2024.

Le giovani imprese presenteranno progetti e soluzioni per diversi settori e con diverse tecnologie innovative. Tra le realtà della delegazione italiana ci saranno anche numerose startup attive nel mondo dell'intelligenza artificiale, del metaverso, dell'intrattenimento e della formazione.

Le startup dall'Italia

Aindo

La triestina Aindo propone una soluzione per risolvere la carenza di dati per sviluppare sistemi di IA attraverso una piattaforma per la produzione di dati sintetici. La piattaforma consente di generare diversi cataloghi di dati e usa una tecnologia proprietaria in grado di automatizzare la catena di valore delle informazioni.

ArtCentrica

Da Firenze, ArtCentrica è una realtà che aiuta gli insegnanti a creare lezioni di arte in grado di stimolare la curiosità degli studenti. Il progetto della startup si occupa di ricostruire digitalmente le opere e consentire così agli studenti di osservarle in altissima risoluzione e interagirci.

Athics

Athics, dalla provincia di Milano, ha sviluppato PortrAlt, una soluzione basata su IA che rileva i tempo reale i tratti psicometrici dell'utente individuando delle specifiche "parole funzione" usate in poche battute di conversazione; in questo modo, PortrAlt riesce ad anticipare il contenuto e lo stile comunicativo migliori per ogni interazione.

Certy

Da Cagliari, Certi ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale per moderare le truffe online e aiutare gli utenti a eseguire le transazioni in sicurezza. Il sistema monitora migliaia di annunci e messaggi profilando gli utenti e supervisionando ogni operazione.

Coderblock

Coderblock, una startup di Palermo, offre alle imprese spazi virtuali basati sulla gamification nei quali convivono aspetti di gioco di ruolo, gioco online multi giocatore ed esperienze commerciali virtuali per permettere ai team di migliorare le attività di lead generation e marketing.

Contents

Contents, da Milano, è una compagnia che sviluppa soluzioni SaaS per creare contenuti creativi multilingua tramite una piattaforma di IA generativa. I contenuti possono essere usati per il marketing, permettendo ai professionisti di adattare e targetizzare la pubblicità sul web.

Fifth Ingenium

Da Caserta troviamo Fifth Ingenium, una startup che sviluppa sistemi di machine learning, IoT, realtà aumentata e virtuale per diversi settori. Questa realtà si occupa anche di sistemi di realtà mista pensati per contesti scolastici e per la formazione professionale.

It’s Prodigy

Da Milano, It's Prodigy ha sviluppato una piattaforma che consente di produrre reportistica in modo automatico tramite l'intelligenza artificiale, interpretando le richieste espresse in linguaggio naturale. Il sistema può essere integrato con i principali sistemi gestionali aziendali.

MyCulture

MyCulture, da Cagliari, è una startup che ha sviluppato MyCulture+, una piattaforma di streaming in abbonamento che offre in catalogo solo opere cinematografiche in lingue regionali e minoritarie da tutto il mondo.

SAM

SAM è una startup di Sassari che ha sviluppato un'omonima piattaforma (Smart Agriculture Method) di supporto alle decisioni per l'agricoltura in grado di incrociare i dati dei droni, delle stazioni agro-meteorologiche e dei satelliti per ottimizzare le risorse, dando indicazioni su quanta acqua distribuire e dove o quali colture trattare.

Sport Business Lab Consultancy

Sport Business Lab Consultancy è un osservatorio sportivo di Roma che aiuta gli utenti e le imprese a trovare tutti i dati di cui hanno bisogno su diverse aree di ricerca del mercato sportivo. La tecnologia della startup integra diversi database in un'unica piattaforma e consente agli utenti di ottenere informazioni attraverso dati longitudinali e interdisciplinari.

The Nemesis

Sviluppato da Undo Studios, The Nemesis è un metaverso open-world che mescola esperienze online tradizionali e immersive creando uno spazio virtuale e senza soluzioni di continuità in cui gli utenti possono navigare in base ai propri interessi.

Travel Verse

Travel Verse, dalla provincia di Varese, si occupa di progetti per applicare il concetto di gaming all'industria dei viaggi, permettendo agli operatori turistici di unire esperienze di gioco e VR ai video e alle foto, ricreando virtualmente hotel, monumenti e ambientazioni. La startup ha ricreato il Castello Sforzesco di Milano nel videogioco Fortnite.