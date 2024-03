Il futuro delle infrastrutture digitali sono gli abbonamenti

Madrid continua a detenere il primato della larghezza di banda di interconnessione, grazie alla sua prossimità ai punti di attracco dei cavi sottomarini, mentre Milano e Stoccolma continuano a restare al passo testa a testa e si contendono il secondo posto tra i maggiori consumatori di banda di interconnessione edge.

"Le aziende stanno integrando la tecnologia per cambiare radicalmente le operazioni e fornire valore in modo elettronico, spostando i ricavi verso servizi digitali e digitalizzati. In particolare, le collaborazioni e gli scambi commerciali B2B tradizionali si stanno trasformando in ecosistemi e mercati digitali" spiega Emmanuel Becker, Managing Director di Equinix Italia.

"Ogni settore sta sviluppando le proprie forme di scambio elettronico e le aziende che hanno utilizzato gli ecosistemi per le loro infrastrutture si stanno già abbonando ai servizi, invece di crearne dei propri, componendo dinamicamente le competenze da servizi indipendenti e raggiungendo nuovi livelli di flessibilità. Sfruttando l’aaS per le funzioni di base, le aziende potranno liberare risorse per concentrarsi sulle competenze e sulle capacità che differenziano il business" conclude Becker.