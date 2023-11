Il mercato del 5G continua a crescere grazie alle reti industriali

Definiti gli standard di comunicazione e formalizzato le offerte commerciali, l'industria europea è pronta a sfruttare il 5G per dare una scossa al mercato e cogliere finalmente le opportunità della rete di ultima generazione.

Secondo l'ultima ricerca dell'Osservatorio 5G & Beyond della School of Management del Politecnico di Milano, entro 3 anni il valore del mercato industriale del 5G in Europa arriverà a 1,72 miliardi di euro.

Questo valore potrà anche superare i 2 miliardi di euro a seconda della spinta dell'industria e della sua capacità di generare fiducia nei consumatori e avviare nuovi progetti. L'infrastruttura di rete si sta potenziando, ma è anche necessario riuscire a investire su applicazioni innovative.

"Lo sviluppo futuro del mercato 5G industriale sarà influenzato da molti fattori, come le scelte politiche, ad esempio la spinta pubblica su applicazioni di Smart City, l’accelerazione di progetti di mobilità autonoma o il successo di applicazioni verticali, come la localizzazione in tempo reale di beni o mezzi di produzione nei siti industriali distribuiti. In uno scenario più ottimistico, se cioè dovessero realizzarsi le condizioni più favorevoli, il mercato potrebbe superare i 2 miliardi di euro nel 2026" ha spiegato Luca Dozio, Direttore dell’Osservatorio 5G & Beyond.

Il 5G consentirebbe inoltre di potenziare servizi IoT, di analisi dati in tempo reale e di realtà virtuale e aumentata.

I progetti di 5G in Europa

Oggi nei Paesi dell'Unione Europea ci sono all'attivo 92 progetti di Mobile Private Network, e di questi 26 sono stati avviati nel 2023. Germania e Finlandia sono i Paesi che primeggiano per numero di progetti, ma anche l'Italia si è fatta notare con 7 nuove iniziative quest'anno.

La maggior parte dei progetti riguarda il settore manifatturiero (44%) e la logistica (30%). Il 5G si è rivelato la scelta migliore in questi ambienti per via della sue copertura affidabile e performante.

I Paesi col maggior numero di progetti, anche al di fuori dell'Europea, sono quelli in cui le imprese possono acquistare frequenze per uso locale senza bisogno di un operatore di telecomunicazioni che interceda; inoltre, un altro elemento fondamentale del successo di queste iniziative è la presenza di grandi aziende con alta capacità di investimento e elevato livello di digitalizzazione.

Pixabay

Molte industrie stanno scegliendo il 5G a complemento dell'offerta attuale per aumentare l'affidabilità delle comunicazioni, soffrire di minori interferenze e migliorare il livello di servizio.

Il 5G dà però il suo meglio nelle applicazioni che lavorano su aree industriali molto estese , come siti produttivi o porti, in cui c'è bisogno di reti robuste e dove le soluzioni wireless risultano inadatte.