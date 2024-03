Testato Amitié, il supercavo sottomarino transatlantico per supportare cloud e IA

Un'impresa da ricordare: Cisco, in collaborazione con Microsoft, ha trasmesso per la prima volta 800 Gbps dall'Europa agli Stati Uniti usando Amitié, un supercavo di comunicazione transatlantico.

Lungo più di 6.000 chilometri, il cavo collega Boston a Bordeaux ed è pensato per supportare i nuovi servizi cloud e di intelligenza artificiale che richiedono capacità sempre più elevate.

Amitié è dotato della Space Division Multiplexing (SDM), tecnologia che usa 16 coppie di fibre, più dei tradizionali cavi sottomarini, con potenza del ripetitore condivisa tra le coppie per poter sfruttare al massimo la capacità del cavo.

Il test ha superato qualsiasi prestazione di settore con multiplexing a divisione di lunghezza d'onda densa (DWDM) 800G in una spaziatura dei canali di 150 GHz, equivalente a un'efficienza dello spettro di 5,33 bit/s/Hz e un'efficienza spettrale massima di 5,6 bit/s/Hz.

Pixabay

Il 600G è stato trasmesso in loopback per 12.469 chilometri conquistando due primati importanti: è la prima volta che un segnale di questa portata è stato dimostrato dal vivo ed è la distanza più lunga mai riportata in trasmissione DWDM 600G a portante singola su cavo SDM.

"Nell'era dell'intelligenza artificiale è fondamentale poter fare affidamento su connessioni di rete affidabili e veloci" ha dichiarato Bill Gartner, SVP Optical Systems and Optics di Cisco. "Lavorare assieme a Microsoft sul cavo Amitié per dimostrare il potenziale di miglioramento della capacità di rete complessiva con 800G a queste distanze, è un traguardo fondamentale per un cavo SDM. Siamo orgogliosi di guidare le innovazioni che aprono la strada a esigenze di capacità di networking sempre crescenti".

La prova è stata eseguita con la piattaforma Cisco NCS 1014 abilitata dal Coherent Interconnect Module 8 (CIM 8) di Acacia, alimentato dal processore di segnale digitale Jannu e dalla fotonica avanzata del silicio.