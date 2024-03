Il software di Hitachi Vantara abilita l'intrattenimento ad alta risoluzione di Sphere

Sphere Entertainment e Hitachi Vantara hanno condiviso nuovi dettagli sul software di elaborazione dati usato per alimentare gli schermi LED di Sphere, l'arena di musica e intrattenimento di nuova generazione situata a Las Vegas.

La sfera conta un piano di visualizzazione LED interno di 15.000 metri quadrati e uno esterno di 54.000 metri quadrati completamente programmabile. Gli schermi si avvalgono del software di Hitachi Vantara per garantire streaming di contenuti ad alta risoluzione, immersivi e coinvolgenti.

"Sphere offre molte innovazioni, una delle quali è lo streaming di contenuti video immersivi ad alta risoluzione a livelli mai raggiunti prima" ha dichiarato Alex Luthwaite, SVP, Show Systems Technology, Sphere Entertainment. "Hitachi Vantara ha collaborato intensamente con Sphere per sviluppare una soluzione veloce, affidabile ed efficiente. Grazie alla loro esperienza e tecnologia, i display di Sphere offrono contenuti senza precedenti che vengono visti non solo nella sede di Las Vegas, ma anche in tutto il mondo sui social media".

Pexels

La soluzione di Hitachi Vantara ha permesso lo streaming del film Postcard from Earth di Darren Aronofsky gestendo oltre 400 gigabyte al secondo di throughput con latenza inferiore a 5 millisecondi e visualizzazione dei colori a 12 bit con sub-campionamento a 444. La compagnia ha usato la propria piattaforma di archiviazione dati Hitachi Content Software for File, una soluzione di archiviazione storage di file system parallelo distribuito ad alte prestazioni e software-defined.

Content Software for File è composto da 27 nodi con 4PB di memoria flash per la riproduzione di video e lo streaming in tempo reale ai server multimediali 7thSense, ognuno dei quali trasmette video 4K a 60 fotogrammi al secondo. La tecnologia di Hitachi Vantara garantisce una latenza estremamente bassa e un'elevata velocità di trasmissione.

"Sphere rappresenta una nuova esperienza di intrattenimento completamente immersiva e visivamente potente" ha affermato Octavian Tanase, Chief Product Officer, Hitachi Vantara. "Per garantire che la tecnologia alla base fosse pronta a raccogliere la sfida, Hitachi Vantara ha lavorato a stretto contatto con le persone di Sphere per testare, misurare ed ottimizzare il modo in cui i dati vengono elaborati, trasmessi e proiettati. Dal punto di vista qualitativo, la risoluzione e il colore non sono secondi a nessuno e questo progetto ha superato le nostre aspettative che erano già molto alte".

La compagnia ha inoltre collaborato con Sphere per produrre le stesse funzionalità presso la Big Dome degli Sphere Studios, una cupola geodetica di 2.600 metri quadrati e alta 30 metri situata a Burbank, in Californi. Big Dome è ima sala di proiezione, struttura di produzione e laboratorio specializzato per Sphere Studios che sviluppa contenuti originali esclusivamente per Sphere.