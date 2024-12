Infrastrutture moderne e test periodici sono essenziali per contrastare i ransomware

Gli attacchi ransomware non mollano la presa e continuano a colpire aziende in tutto il mondo compromettendo la loro risorsa più importante: i dati.

Le infrastrutture classiche non riescono più a far fronte a questi attacchi e le imprese che non si modernizzano rischiano di perdere le informazioni più importanti, con pesanti ripercussioni finanziarie e di reputazione.

Diego Mazza, CEO di Linknet, ci ha spiegato l'importanza di affidarsi a un'infrastruttura di rete moderna per garantire la validità dei backup e contrastare efficacemente i ransomware.

Linknet è un system integrator residente nella Repubblica di San Marino che eroga servizi gestiti a piccole e medie imprese anche sul territorio italiano. Da molti anni sul mercato, la compagnia ha scelto di sfruttare le tecnologie Syneto per evolvere la propria offerta e mettere a disposizione dei clienti infrastrutture moderne e robuste.

Con le soluzioni Syneto, la proposta di Linknet non solo semplifica la gestione dell'ecosistema e dei dati, ma aumenta anche il livello di protezione delle informazioni: in caso di attacco ransomware lo storage dove risiedono i dati diventa "invisibile" agli attaccanti e non viene compromesso, e il ripristino dell'operatività avviene in tempi contenuti e certi.

Per controllare l'efficienza delle proprie soluzioni nel tempo e assicurare ai propri clienti il maggior livello di protezione, Linknet effettua dei test di verifica del ripristino dei dati che valutano la velocità dei tempi di ripristino e l'effettiva integrità del backup così che, in caso di attacco ransomware, le informazioni possano essere recuperate in modo rapido e affidabile.

L'introduzione di una nuova infrastruttura nelle aziende è un'operazione che può essere svolta in maniera graduale: Linknet analizza ciò che è già in possesso dei clienti per capire se e fino a che grado può essere riutilizzato, in modo da modernizzare l'ecosistema senza chiedere ai clienti investimenti immediati e troppo elevati per la sostituzione di tutto il parco hardware.

Grazie alla possibilità di portare il Syneto OS su hardware differenti, le aziende possono pianificare gli investimenti senza gravare eccessivamente sulle risorse a disposizione e modernizzare gradualmente la propria infrastruttura per essere finalmente protette dai ransomware.