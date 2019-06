Ingecom apre in Italia

Ingecom, Distributore a Valore (VAD) specializzato in soluzioni per la sicurezza IT, comincia da Milano il suo processo di internazionalizzazione. Fondata in Spagna nel 1996 e pilotata da Javier Modubar, attuale CEO e socio fondatore, l’azienda ha aperto una sede nel capoluogo lombardo. Poggiando su un portfolio composto da vendor conosciuti, quali Forcepoint, ForeScout, McAfee […]

Ingecom, Distributore a Valore (VAD) specializzato in soluzioni per la sicurezza IT, comincia da Milano il suo processo di internazionalizzazione. Fondata in Spagna nel 1996 e pilotata da Javier Modubar, attuale CEO e socio fondatore, l’azienda ha aperto una sede nel capoluogo lombardo.

Poggiando su un portfolio composto da vendor conosciuti, quali Forcepoint, ForeScout, McAfee e MobileIron, Ingecom ha incrementato il proprio volume di vendite anno dopo anno. Nel 2019, la società ha completato il suo primo trimestre registrando un aumento pari al 72% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

A guidare il team italiano sarà Sergio Manidi, nominato Country Manager per l’Italia, che porterà in Ingecom una vasta esperienza avendo ricoperto, nel corso della sua carriera, tanti ruoli commerciali e manageriali sia in aziende nostrane che estere. Ad esempio in Exclusive Networks, ADI Global Distribution (Honeywell) Westcon Group, Noxs Italy, Risc Tecnology. Dalla nuova sede di Milano, Manidi avrà il compito di sviluppare e formare il canale, oltre allo staff interno.

“Ingecom è entusiasta di aver aperto l’attività in Italia in quanto riteniamo che sia uno dei principali mercati in Europa e l’apertura della sede di Milano, con Sergio Manidi come Responsabile, ci consente di coprire l’area meridionale” – ha spiegato Javier Modubar, CEO e fondatore di Ingecom.

Nel corso dei prossimi mesi il portfolio di Ingecom verrà ampliato a nuovi vendor, inserendo anche risorse tecniche e commerciali, che permetteranno di ampliare la struttura nella penisola, per offrire servizi puntuali.

“Fin dall’inizio ho potuto apprezzarne le impressionanti competenze tecniche, la professionalità, lo spirito di collaborazione, la sensibilità commerciale e credo che tutto questo sarà apprezzato dai partner italiani, che stanno decidendo e decideranno di iniziare un percorso di stretta collaborazione con noi” – ha concluso Modubar.