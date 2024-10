InnovUp e Huawei insieme per gli startupper del futuro

InnovUp e Huawei hanno scelto di collaborare per il nuovo anno formativo della Founders Academy. Questo percorso, nato da un'idea di InnovUp, è pensato per chi ha nel cassetto il sogno di una startup ed è organizzato in 14 lezioni in videoconferenza sincrona tra ottobre 2024 e maggio 2025.

Il percorso formativo della Founders Academy

Le lezioni tratteranno i principali temi che è necessario conoscere per fondare una startup e arrivare sul mercato: dagli strumenti per cercare fondi al piano di comunicazione, passando per la tutela della proprietà intellettuale e il MVP (Minimum Viable Product).

Il team degli insegnanti è composto da manager, esperti con esperienza pluriennale e leader di settore, pronti a condividere le proprie esperienze e le case history più interessanti.

immagine creata con AI

InnovUp e Huawei per le startup italiane

Quest’anno a supportare InnovUp è Huawei Italia, che ha scelto di finanziare il percorso formativo 2024/2025. Ventiquattro studenti del programma di formazione di Huawei Seeds for the Future, inoltre, parteciperanno all’Academy di InnovUp.

“La nostra partnership con InnovUp ci ha permesso di arricchire ulteriormente l’offerta formativa per gli alumni del nostro programma di punta ‘Seeds for the Future’, offrendo loro l’opportunità di continuare a sviluppare i propri progetti innovativi e diventare protagonisti della transizione digitale e sostenibile che siamo chiamati ad affrontare” ha commentato Fabio Romano, Head of Industry Ecosystem Development di Huawei Italia.

Tech for good

La Founders Academy lavora in continuità con il programma di training annuale interamente organizzato e finanziato da Huawei. I partecipanti a Seeds for the Future, nel corso della settimana di formazione che si è svolta a luglio 2024 a Roma, si sono cimentati nello sviluppo di un’idea per una startup attraverso il project work Tech4Good.

L’esercizio ha previsto di usare la tecnologia “for good”, cioè sviluppando progetti con lo scopo di contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Fondare startup in Italia tra opportunità e ostacoli

“Fondare una startup in Italia, seppur partendo da un progetto ambizioso, può rivelarsi un percorso a ostacoli, tra leggi, burocrazia, concorrenza e ricerca di investitori e finanziamenti. Come Associazione che si fa portavoce di tutto il settore innovativo italiano, siamo convinti che avere delle nozioni solide e delle linee guida affidabili per poter sviluppare la propria idea imprenditoriale sia un passo imprescindibile, ma ancor di più lo è potersi confrontare in dialogo diretto con professionisti ed esperti di settore” conclude Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp.