In occasione dell’apertura di Intel Vision, Intel ha annunciato novità per il silicio, software e servizi, riunendo sotto lo stesso tetto tecnologie ed ecosistema con l’obiettivo di creare valore per i clienti, oggi e in futuro.

Tra i vantaggi evidenziati, vi sono miglioramenti nei risultati per le aziende, riduzioni nel costo totale di proprietà, un’accelerazione del time to market e della creazione di valore, e un impatto globale positivo.

Ambiti come intelligenza artificiale, ubiquitous computing, connettività pervasiva e infrastruttura cloud-to-edge stanno alimentando una richiesta senza precedenti di semiconduttori e aprono le porte a infinite possibilità, dal lavorare in maniera veramente ibrida a esperienze immersive completamente nuove.

Al contempo, le aziende devono far fronte a pressioni sempre più intense sulla filiera, sulla sicurezza, sulla sostenibilità e sulla capacità di adattarsi alla complessità dei nuovi carichi di lavoro.

Intel sta lavorando per aiutare ad affrontare queste sfide con l’introduzione di nuovi hardware, software e servizi dal cloud all’edge al client.

Gli annunci comprendono un significativo passo avanti nell’elaborazione del deep learning con Habana Gaudi2: i processori Gaudi sono utilizzati per istruire gli algoritmi di intelligenza artificiale di fascia più alta e sono noti per la loro capacità di consentire ai clienti di istruire di più a costi inferiori.

Lanciati gli acceleratori Habana Gaudi2 e Greco AI sono costruiti su un unico stack software, Synapse AI, che supporta facilmente diverse architetture, consentendo agli utenti finali di sfruttare le prestazioni e l’efficienza dei processori.

Inoltre, Gaudi2 offre prestazioni di istruzione AI due volte maggiori rispetto alle attuali offerte in-market basate su A100 per i carichi di lavoro di visione chiave e NLP1.

Intel Xeon Scalable di quarta generazione stabilisce un nuovo standard per le prestazioni moderne: Intel rende disponibili oggi le SKU iniziali dei processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione (nome in codice Sapphire Rapids).

Questi sono le prime di molte SKU che saranno disponibili nel corso dell’anno. Per le reti di telecomunicazioni ha anche nuove funzionalità che offrono capacità fino a due volte maggiore per le implementazioni di reti virtuali di accesso radio (vRAN).

Photo Credit: Intel

Nel calcolo ad alte prestazioni, i processori Intel Xeon, nome in codice Sapphire Rapids, con memoria a elevata ampiezza di banda (HBM) aumenteranno notevolmente l’ampiezza di banda della memoria disponibile per il processore, potenziando significativamente il supercalcolo.

L’intelligenza artificiale resa più accessibile alle aziende grazie a Project Apollo: in collaborazione con Accenture, Intel ha dato il via a Project Apollo, un programma che fornirà alle aziende più di 30 kit di soluzioni di intelligenza artificiale open source progettati in modo ottimale per renderla più accessibile in ambienti on-premise, cloud ed edge. I primi kit Project Apollo saranno rilasciati nei prossimi mesi.

IPU in preparazione del data center del futuro: Intel ha presentato la roadmap per le IPU che si estenderà fino al 2026, con nuove piattaforme basate su architettura FPGA + Intel (nome in codice Hot Springs Canyon) e Mount Morgan (MMG) ASIC, oltre prodotti da 800 GB di nuova generazione.

Le IPU sono prodotti dedicati con accelerazione rafforzata che tiene conto delle esigenze di calcolo dell’infrastruttura per consentire alle aziende di svolgere le loro attività e di risolvere i problemi più rapidamente.

Soluzione GPU singola per transcodifica multimediale, grafica visiva e inferenza nel cloud: la GPU per data center di Intel, nome in codice Arctic Sound-M (ATS-M), è la prima GPU discreta del settore con un codificatore hardware AV1.

ATS-M è una GPU versatile con elevate prestazioni di transcodifica che puntano a raggiungere 150 mila miliardi di operazioni al secondo (TOPS). Gli sviluppatori saranno in grado di progettare per ATS-M con facilità grazie uno stack software aperto tramite oneAPI.

ATS-M sarà disponibile in due formati in più di 15 progetti di partner tra cui Dell, Supermicro, Inspur e H3C. Sarà lanciato nel terzo trimestre del 2022.

Nuovi processori Intel Core HX di dodicesima generazione per il lavoro ibrido: l’azienda ha completato la famiglia con il lancio dei nuovi processori Intel Core HX di dodicesima generazione.

Con fino a 16 core e velocità di clock fino a 5 GHz, il processore Intel Core i9-12900HX è la migliore piattaforma di workstation mobile al mondo4, progettata per i professionisti che necessitano delle massime prestazioni e flessibilità per lavorare in un ambiente ibrido.

Photo Credit: Intel

Riconoscendo che gli utenti hanno bisogno di flessibilità per attingere alle risorse di calcolo quando e dove sono necessarie, Intel ha fornito una prima dimostrazione concettuale della propria iniziativa per l’infrastruttura software: Project Endgame.

Le applicazioni possono sfruttare questo livello di infrastruttura software che consente ai dispositivi di utilizzare le risorse di calcolo di altri dispositivi all’interno della rete per fornire un servizio continuo, a bassa latenza e sempre disponibile.

Ad esempio, un carico di lavoro impegnativo per la GPU in esecuzione su un dispositivo può rilevare e utilizzare la potenza di elaborazione grafica aggiuntiva di una macchina più potente per migliorare l’esperienza d’uso. Project Endgame è in fase di sviluppo e quest’anno Intel avvierà il beta testing della tecnologia.

Gli annunci includono anche un primo sguardo ai passi che Intel sta intraprendendo per abilitare i modelli di servizio nell’intero ecosistema.

L’introduzione dell’offerta di servizi Intel On Demand aiuta le aziende a soddisfare le esigenze derivanti da carichi di lavoro in evoluzione, dalla necessità di disporre di prodotti sostenibili e dall’opportunità di far crescere i sistemi in prossimità dei luoghi in cui i dati sono generati.

Attualmente offerto tramite partner selezionati quali HPE GreenLake, Lenovo TruScale e Bare Metal Cloud di PhoenixNAP, Intel ha introdotto un nuovo modello di business a consumo per consentire ai clienti di allineare la propria infrastruttura alle esigenze e ai requisiti aziendali.

Queste sono solo le prime novità di Intel Vision. Mercoledì 11 maggio il CTO di Intel Greg Lavender parlerà di come Intel sta aiutando le aziende ad affrontare le loro crescenti esigenze di sicurezza e tanto altro.