IT4LIA AI Factory, il polo UE per l'intelligenza artificiale

IT4LIA AI Factory è una delle prime piattaforme strategiche di intelligenza artificiale (AI) selezionate dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di creare un ecosistema AI aperto e condiviso e rafforzare l'industria tecnologica italiana ed europea. Si tratta di un progetto ambizioso, che prevede un investimento complessivo di 430 milioni di euro, cofinanziato dal Governo italiano e dall’UE.

Un supercomputer a Bologna

La punta di diamante di IT4LIA AI Factory sarà un supercomputer ottimizzato per sfruttare al meglio la potenza degli algoritmi basati su intelligenza artificiale. La macchina verrà installata presso il Tecnopolo di Bologna. Già punto di riferimento per il supercalcolo e i big data, questa infrastruttura dovrebbe diventare una delle più avanzate al mondo. Il supercomputer verrà gestito dal consorzio Cineca, in collaborazione con Austria e Slovenia, garantendo una capacità di elaborazione senza precedenti.

Settori strategici e supporto alle imprese

IT4LIA AI Factory promuoverà l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale in ambiti cruciali, come quello agroalimentare e manifatturiero, ma servirà anche per sviluppare progetti di cybersecurity. Grazie a un modello organizzativo "one-stop-shop", la factory semplificherà l’accesso a dati di grande valore e servizi avanzati, facilitando la collaborazione tra ricercatori, sviluppatori, startup e PMI.

Una strategia che, se funzionerà come pianificato, dovrebbe offrire alle imprese strumenti innovativi per competere su scala globale, contribuendo alla resilienza tecnologica dell’Europa.

Un traguardo per l’Italia e l’Europa

La selezione del progetto IT4LIA AI Factory da parte dell’UE rappresenta un riconoscimento delle competenze italiane nel settore tecnologico. “L’esperienza maturata con il supercalcolo e l’utilizzo del supercomputer Leonardo è stata cruciale per ottenere questo risultato. Ora abbiamo l’opportunità di posizionare l’Italia al centro dello sviluppo tecnologico internazionale” ha commentato Francesco Ubertini, Presidente di Cineca. Cineca è un Consorzio interuniversitario al servizio del sistema accademico, dell'istruzione e della ricerca nazionale.

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, ha sottolineato come l’iniziativa supporti anche il sistema produttivo, perché sarà al servizio di startup e PMI, favorendo una crescita competitiva e sostenibile.

Prospettive future

IT4LIA AI Factory è l’evoluzione di una strategia “più antica”, avviata nel 2017 per posizionare l’Italia tra i leader globali dell’innovazione tecnologica. Grazie alla sinergia tra istituzioni, università e imprese, questa iniziativa potrà offrire nuove opportunità per la crescita economica e tecnologica, ponendo le basi per un futuro digitale più competitivo ma anche più sostenibile.