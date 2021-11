Ivanti amplia la piattaforma Neurons

Ivanti ha annunciato tre nuove soluzioni integrate: Ivanti Neurons for Secure Access, Ivanti Neurons for Project Portfolio Management (PPM) e Ivanti Neurons for Governance, Risk and Compliance (GRC).

Grazie a queste release, Ivanti prosegue nella strategia di abilitare e proteggere l’Everywhere Workplace, permettendo ai dipendenti di utilizzare molteplici dispositivi per accedere in totale sicurezza a reti, dati e servizi aziendali mentre lavorano da luoghi diversi.

Ivanti Neurons è una piattaforma di iperautomazione progettata per rispondere alle richieste sempre maggiori cui sono sottoposti i team IT, a causa della rapida crescita di dispositivi e dati, in aggiunta all’incremento di minacce informatiche e al passaggio al lavoro remoto.

Protegge e ripara in automatico i dispositivi e fornisce esperienze personalizzate di self-service agli utenti finali. Ivanti Neurons utilizza i bot di automazione per fornire intelligenza in tempo reale per tutte le risorse presenti nell’Everywhere Workplace, compresi tutti gli endpoint e l’edge IoT, offrendo al contempo un’esperienza professional ai dipendenti. Ivanti aggiorna trimestralmente la piattaforma Ivanti Neurons, per poter aiutare i clienti a vincere le nuove sfide lavorative con rapidità e sicurezza.

Ivanti Neurons for Secure Access rende il passaggio allo Zero Trust (come parte del SASE – secure access service edge) più semplice. In breve, l’Everywhere Workplace richiede un modello di sicurezza Zero Trust per combattere in modo efficace l’aumento incredibile di sofisticati attacchi informatici.

Verificando continuamente ogni risorsa e transazione prima di consentire qualsiasi accesso, la sicurezza Zero Trust consente alle aziende di realizzare ambienti IT più potenti e inattaccabili. Ivanti Neurons for Secure Access promette alle aziende di modernizzare le loro implementazioni delle reti virtuali private (VPN) e trasformarle nell’accesso alla rete Zero Trust sfruttando la tecnologia di gestione basata su cloud, che coniuga l’accesso sicuro sia delle applicazioni private che pubbliche su internet.

Inoltre, fornisce la visualizzazione attraverso un singolo pannello di controllo su gateway, utenti, dispositivi e attività, riducendo il rischio di violazioni dovute a furti di identità e azioni interne degli utenti.

Ivanti Neurons for GRC consente di automatizzare il monitoraggio e la compliance centralizzando tutti i documenti e i framework di normative, citazioni, comandi e rischi in un unico strumento. Questo è fondamentale perché il passaggio al lavoro remoto ha accelerato di sette anni la trasformazione digitale e aumentato i rischi legati alla conformità.

«Secondo un recente rapporto di Gartner, il 39% in più di CEO e leader aziendali ha identificato la gestione del rischio come una delle loro priorità rispetto al 2019. Ivanti Neurons for PPM aiuta le aziende a ottimizzare le prestazioni aziendali e la produttività dei dipendenti eliminando tutti i problemi, dalla gestione del portfolio fino alla realizzazione dei progetti.»

«Troppo spesso, i progetti subiscono ritardi e non hanno a disposizione le necessarie risorse e i budget. In effetti, una recente ricerca di Boston Consulting Group dimostra come il 70% delle iniziative di trasformazione digitale non soddisfa i propri obiettivi».

«Ivanti Neurons for PPM consente ai manager di acquisire e analizzare richieste e contratti in un ambiente unico, per poi valutare relativi vantaggi, costi, risorse e rischi necessari ad assegnare la priorità e la consegna dei progetti che assicurano concreti risultati all’azienda. Questo è un aspetto cruciale in quanto le trasformazioni digitali di successo dipendono in gran parte dall’esecuzione e dalla consegna dei progetti» spiega l’azienda.